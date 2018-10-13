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Hindistan'da Domuz Gribi 56 Can Aldı

Hindistan'da Domuz Gribi 56 Can Aldı

13 Ekim 2018 Cumartesi 06:42
Hindistan'da Domuz Gribi 56 Can Aldı

Hindistan'nın Mumbai kentinde, 12 gün içinde 56 kişi domuz gribinden hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre bu ay, domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü nedeniyle 56 kişi öldü. Diğer yandan H1N1 virüsü şüphesiyle tedavi altına alınan 51 kişinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Ocak ayından bu yana domuz gribi nedeniyle 90'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Domuz gribi sebepli ölümlerin en çok bu ay yaşanması dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı halka hijyen konusunda uyarıda bulunurken, birçok bölgede binden fazla ev ilaçlandı.
 

Son Güncelleme: 13.10.2018 10:04
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