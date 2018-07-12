Hindistan'da Çelik Üretim Tesisinde Gaz Sızıntısı: 6 Ölü!

Hindistan'da bir çelik üretim tesisindeki gaz sızıntısı nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, Anantapur kentinde faaliyet gösteren bir çelik üretim tesisinde zararlı gaz sızıntısı nedeniyle en az 6 işçinin zehirlenerek öldüğü bildirildi.

Olay nedeniyle 5 işçi hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının ciddi olduğu kaydedildi.

14 ülkeye üretim yaptığı tesisteki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Telangana eyaletinin Kotalingala köyünde geçen hafta, bir maytap fabrikasında yangın çıkmış, 11 işçi yaşamını yitirmişti.

