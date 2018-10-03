banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97188
ALTIN
230.961
DOLAR
5.9859
STERLİN
7.7812
EURO
6.8982
Pensa tecavüzcüsünün cezası onandı
PENSA TECAVÜZCÜSÜNÜN CEZASI ONANDI
Vasili 12 ay hapis yatacak
12 AY HAPİS YATACAK
Uyuşturucu soruşturması tamamlandı
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
Yasa dışı yollardan KKTC dışına çıktı, geri dönerken yakalandı
KKTC'YE GİRİŞ YAPARKEN YAKALANDI
banner282

Hindistan'da Bir Günde 26 Yeni Domuz Gribi Vakası...

Hindistan'da Bir Günde 26 Yeni Domuz Gribi Vakası...

03 Ekim 2018 Çarşamba 15:36
Hindistan'da Bir Günde 26 Yeni Domuz Gribi Vakası...

Hindistan'ın Gucerat eyaletine bağlı Ahmedabad şehrinde bir günde 26 yeni domuz gribi vakası görüldüğü bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Ahmedabad Belediye Kurumu'ndan (AMC) yapılan açıklamada, dün kentte 26 yeni domuz vakası kaydedildiği ve bunun 2018 yılında bir gün için kaydedilen en yüksek rakam olduğu belirtildi.

AMC sınırları içinde 1 Eylül'den bu yana domuz gribi nedeniyle 11 kişinin yaşamını yitirdiğinin belirtildiği açıklamada, kaydedilen toplam domuz gribi vakası sayısının eylülde 348'e ulaştığına işaret edildi.

Domuz gribi vakalarında eylül ayının başından bu yana artış görülen Gucerat eyaleti genelinde, 787 domuz gribi vakası ve gribe bağlı 21 ölüm kaydedildiği açıklandı.

 

Son Güncelleme: 03.10.2018 18:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Theresa May'den “Anlaşmasız Brexit“ Açıklaması
Theresa May'den “Anlaşmasız Brexit“ Açıklaması
Putin'den Skripal'e “Alçak Ve Hain“ Suçlaması
Putin'den Skripal'e “Alçak Ve Hain“ Suçlaması
Kuzey Koreli Bir Grubun, 2014 Yılından Bu Yana Dünya Çapında Bankaların Bilgisayar Sistemlerine Sızarak Yüz Milyonlarca Dolar Çaldığı İddia Edildi
Kuzey Koreli Bir Grubun, 2014 Yılından Bu Yana Dünya Çapında Bankaların Bilgisayar Sistemlerine Sızarak Yüz Milyonlarca Dolar Çaldığı İddia Edildi
Eski IMF Başkanı Rato'nun Hapis Cezası Onandı
Eski IMF Başkanı Rato'nun Hapis Cezası Onandı
Josipoviç: “Dünyada Artan Irkçılığın Temel Sebebi Devletlerin Yanlış Politikaları Ve Örülmeye Çalışılan Yapay Sınırlar“
Josipoviç: “Dünyada Artan Irkçılığın Temel Sebebi Devletlerin Yanlış Politikaları Ve Örülmeye Çalışılan Yapay Sınırlar“
Avramopoulos'tan Türkiye'ye Destek Mesajı...
Avramopoulos'tan Türkiye'ye Destek Mesajı...
Putin'den “Soçi Mutabakatı“na Övgü
Putin'den “Soçi Mutabakatı“na Övgü
NATO'dan Rusya'ya INF Uyarısı
NATO'dan Rusya'ya INF Uyarısı
Malezya'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 45'e Çıktı
Malezya'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 45'e Çıktı
Irak'ın Müstakbel Başbakanı Abdulmehdi
Irak'ın Müstakbel Başbakanı Abdulmehdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim