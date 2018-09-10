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Hindistan'da Artan Benzin Fiyatları Nedeniyle Genel Grev

Hindistan'da Artan Benzin Fiyatları Nedeniyle Genel Grev

10 Eylül 2018 Pazartesi 13:35
Hindistan'da Artan Benzin Fiyatları Nedeniyle Genel Grev

HİNDİSTAN'DA ARTAN BENZİN FİYATLARI NEDENİYLE GENEL GREV
 

Hindistan'ın bazı kesimlerinde artan benzin fiyatları nedeniyle muhalefetin çağrısı üzerine genel greve gidildi. 

Grev çağrısına uyulan bölgelerde iş yerleri ve okullar kapatılırken, birçok şehirde grevin uygulanmadığı görüldü. 

Arunaçal Pradeş eyaletinde göstericilerin lastik yaktığı, Karnataka'da kepenk indirmeyen dükkanlara taşla saldırıldığı, Gujarat'ta da otobüslerin durdurulduğu belirtildi. 

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve partisini artan benzin fiyatlarından sorumlu tutan muhalefet liderleri, ülkede tüm iş yerleriyle okulların kapatılması, toplu taşıma araçlarının sefere çıkmaması çağrısında bulunmuştu. 

Başkent Yeni Delhi'de de Modi karşıtı küçük çaplı bir gösteri düzenlendi. 

Hindistan'da büyük ölçüde Rupinin değerinin düşmesi sonucu bu yıl benzin fiyatları yaklaşık yüzde 15 arttı.
 

Son Güncelleme: 10.09.2018 17:08
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