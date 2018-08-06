Hindistan'da 14 isyancı öldürüldü

Hindistan'da, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan silahlı çatışmada 14 isyancı öldü.



Hindistan basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri Çatisgarh eyaletinin Sukma bölgesinde güvenlik güçleriyle isyancılar arasında çıkan çatışmada 14 Maocu isyancının öldürüldüğünü belirtti.

Çatışmanın ardından isyancılara ait çok sayıda silah ele geçirildi.



Çatisgarh eyaletinin Bijapur bölgesinde geçen ay güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan silahlı çatışmada 8 isyancı öldürülmüştü.



Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, Hindistan'da 1967'den bu yana birçok eyalette silahlı eylemler gerçekleştiriyor.



