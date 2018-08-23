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Hindistan Cammu Keşmir'e yeni vali atadı

Hindistan Cammu Keşmir'e yeni vali atadı

23 Ağustos 2018 Perşembe 13:47
Hindistan Cammu Keşmir'e yeni vali atadı

Hindistan hükmeti kontrolü altındaki Cammu Keşmir bölgesine yeni vali atandı.

Times of India gazetesinde yer alan habere göre, Bihar eyaleti Valisi Satya Pal Malik, 2008'den bu yana Cammu Keşmir Valisi olan NN Vohra'nın yerine getirildi.

Yemin ederek göreve başlayan Malik, Hindistan'ın eyaleti statüsündeki bölgede görev yapan ilk siyaset kökenli vali oldu.

Yeni Delhi yönetimleri, bağımsızlık hareketlerinin olduğu bölgede bugüne dek genelde eski asker veya istihbaratçılık geçmişine sahip isimleri vali olarak görevlendiriyordu.

Eski Vali Vohra'nın, bölgede toprak sahipliğinin yeniden tanımlanması ve yeni hükümetin kurulması konularında Yeni Delhi yönetimiyle görüş ayrılığına düştüğü için görevden alındığı iddia edildi.

Hindistan'da Müslümanların çoğunluğu oluşturduğu tek eyalet Cammu Keşmir, ülkede iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) yerel kolunun hükümeti oluşturan koalisyondan çekilmesiyle yaşanan iktidar boşluğu nedeniyle "vali yönetimi" altında bulunuyordu. Eyalette seçilmiş yöneticilerin yetkileri, merkezden atanan vali tarafından icra ediliyordu.

Keşmir sorunu
Himalayalar'da bulunan Keşmir bölgesi, Hindistan ve Pakistan arasında İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i, Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde, bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.
 

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Son Güncelleme: 23.08.2018 16:59
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