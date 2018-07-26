Hindistan Başbakanından Ruandalı çiftçilere inek bağışı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Ruanda'da ihtiyaç sahibi çiftçilere 200 inek bağışladığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Afrika temasları kapsamında Ruanda'yı ziyaret eden Modi, başkent Kigali'nin güneyinde yer alan Rweru köyündeki çiftçileri ziyaret etti.

Modi ziyaretinde, Ruanda hükümetinin 2006 yılında başlattığı, kırsaldaki çocuklara süt ulaştırılarak kötü beslenmenin önüne geçmeyi kapsayan ve yerel dilde 'Sizin de ineğiniz olabilir' anlamına gelen "Girinka" programı kapsamında yoksul ailelere ülkesinde kutsal kabul edilen ineklerden 200 adet bağışladı.

Başbakan Modi, etkinlikte yaptığı açıklamada, Girinka programını yararlı bulduğunu ve desteklediğini belirtti.

"Girinka ile birçok insanın hayatının değişeceğine inanıyorum." diyen Modi, program vesilesiyle kırsalda yoksulluğun azalacağını söyledi.

HİNDİSTAN'DAN BAŞBAKAN DÜZEYİNDE İLK ZİYARET

Öte yandan Modi'nin ülkeye yaptığı ziyaret kapsamında, Hindistan ve Ruanda arasında savunma, ticaret, tarım, hayvancılık ve kültürel iş birliğini kapsayan 7 anlaşma imzalandı.

Hindistan'dan başbakan düzeyinde ilk olma özelliğin sahip bu ziyaret çerçevesinde Hindistan, ekonomi ve tarım alanlarında kullanılmak üzere Ruanda'ya 200 milyon dolarlık kredi taahhüdünde bulundu.

Ruanda basını, iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin 2011-2015 yıllarında 526 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

