Hindistan Başbakanı Modi'ye BM'den Çevrecilik Ödülü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye Birleşmiş Milletler Çevre Programı Dünya Şampiyonları ödülü verildi.



HindustanTimes'ın haberine göre, Birleşmiş Milletler'in (BM) en yüksek çevrecilik payesi olarak görülen Dünya Şampiyonları ödülü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Yeni Delhi'de düzenlenen törenle Modi'ye takdim edildi.



Guterres, Modi'nin iklim değişikliğinin doğrudan insanoğlunun varlığını hedef alan bir tehdit olduğunu tanımanın ötesinde bu konuda eyleme geçtiğini söyledi.



Hindistan Başbakanı'nın, Paris Konferansı kapsamında ortaya çıkan güneş enerjisi projelerinin desteklenmesine yönelik iş birliği projesi Uluslararası Güneş İttifakı'na öncülük etmesi ve Hindistan'da 2022 yılına kadar tüm tek kullanımlık plastik ürünlerin ortadan kaldırılması sözü vermesi sebebiyle lider kategorisinde bu ödüle layık görüldüğü belirtildi.