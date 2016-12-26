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26 Aralık 2016 Pazartesi 12:10

Hindistan Balistik Füze Fırlattı

Hindistan, nükleer başlık takılabilen kıtalar arası Agni-V adlı balistik füzeyi denedi.

Hindistan Balistik Füze Fırlattı
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NÜKLEER BAŞLIK TAKILABİLEN AGNİ-V FÜZESİ, BAŞARIYLA TEST EDİLDİ

Hindistan, nükleer başlık takılabilen kıtalar arası Agni-V adlı balistik füzeyi denedi.

Savunma Araştırmaları ve Geliştirme Organizasyonu (DRDO) tarafından yapılan açıklamada, 5 bin kilometre menzilli füzenin, ülkenin doğusundaki Odişa eyaletine bağlı Abdul Kalam Adası'ndan başarılı bir şekilde fırlatıldığı belirtildi.

DRDO, karadan karaya Agni-V füzesinin 17 metre uzunluğunda ve 50 ton ağırlığında olduğunu kaydetti.

Hindistan Cumhurbaşkanı Shri Pranab Mukherjee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başarılı deneme için DRDO'yu kutladı ve "Bu, bizim stratejik ve caydırıcılık kapasitemizi artıracaktır." ifadesine yer verdi.

Hindistan ordusu, söz konusu füzeyi özel kuvvetler biriminde kullanmayı planlıyor.

Hindistan, mart ayında da 15 metre uzunluğunda ve 12 ton ağırlığındaki, 700 kilometre menzilli nükleer başlık takılabilen Agni-I adlı füzeyi tatbikat amacıyla fırlatmıştı.

Beş bin kilometre menziliyle Hindistan'ı uzun menzilli balistik füze sahibi ülkeler arasına sokan Agni-V, ilk kez 2012'de fırlatılmıştı.

Öte yandan Amerikan Bilim Adamları Federasyonu (FAS), 2016 raporunda, 100'den fazla nükleer silaha sahip Hindistan'ın, Agni-II, Agni-III, Agni-IV ve Agni-V balistik füzeleriyle de test atışları yaptığına dikkati çekmişti.


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