Hindistan Afrika'da 18 yeni büyükelçilik açacak

Hindistan Başbakanı Narenda Modi, Hindistan'ın 18 Afrika ülkesinde büyükelçilik açmayı planladığını söyledi.

Afrika turu kapsamında Uganda'yı ziyaret eden Modi, Uganda parlamentosuna hitap eden ilk Hint Başbakanı oldu.

Modi, ülkesinin 18 ülkede daha büyükelçilik açmaya hazırlandığını belirterek, "Hindistan, Afrika ülkeleriyle diplomatik ve ticari ilişkilerini canlı tutmak için kıtadaki varlığını güçlendirmeyi amaçlıyor." dedi.

Başbakan Modi, Afrika ile ticaretin daha cazip hale getirilmesi için kıtadaki pazarlarını ve yatırımlarını artıracaklarını bildirdi.

Uganda'nın doğusundaki Jinga kentinde Mahatma Gandi Kültür Merkezi inşa edeceklerini vurgulayan Modi, Uganda'da yönetimin 1970'te Hint kökenli Ugandalıların ülkelerine geri dönmelerini sağlamak için izlediği politikaları takdir ettiğine dikkati çekerek, "Yurttaşlarımız Uganda ve Hindistan'ı bir araya getiren bir ağın parçalarıdır." diye konuştu.

Modi, Hindistan ve Uganda nüfusunun 3'te ikisinin 35 yaş altı gençlerden oluştuğuna işaret ederek, "Gelecek gençlerin ise o halde inşa zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Afrika misyonlarında 6 binden fazla Hintlinin görev aldığını kaydeden Modi, 160'tan fazla Hintlinin de misyonlarda görev yaparken hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

