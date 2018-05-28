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Hindistan, ABD'ye Rest Çekti: İran Yaptırımlarına Uymayacağız

Hindistan Dışişleri Bakanı, yalnızca BM'nin yaptırımlarına uyduklarını, ABD'nin İran'a karşı uygulamış olduğu yaptırımlarına uymayacaklarını söyledi.

Hindistan, ABD'ye Rest Çekti: İran Yaptırımlarına Uymayacağız

Hindistan Dışişleri Bakanı, yalnızca BM'nin yaptırımlarına uyduklarını, ABD'nin İran'a karşı uygulamış olduğu yaptırımlarına uymayacaklarını söyledi.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 23:31
Hindistan, ABD'ye Rest Çekti: İran Yaptırımlarına Uymayacağız

Hindistan, ABD'ye Rest Çekti: İran Yaptırımlarına Uymayacağız

Hindistan Dışişleri Bakanı, yalnızca BM'nin yaptırımlarına uyduklarını, ABD'nin İran'a karşı uygulamış olduğu yaptırımlarına uymayacaklarını söyledi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, yalnızcaBirleşmiş Milletler yaptırımlarına uyduklarını,ABD'nin İİran  yaptırımlarına uymayacaklarını söyledi.

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HİNDİSTAN, ABD'NİN İRAN YAPTIRIMLARINA UYMAYACAK

Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü. Swaraj,Pekin'deki görüşmede yaptığı açıklamada ABD'nin İran yaptırımlarına uymayacaklarını söyledi.

İRAN, HİNDİSTAN'IN ANA PETROL SAĞLAYICILARI ARASINDA YER ALIYOR

Hintli bakan, yalnızca Birleşmiş Milletler yaptırımlarına uyduklarını, kendi konumlarını diğer ülkelerden bağımsız olduğunu belirtti. Hindistan ve İran'ın ekonomik ilişkilerinin iyi olduğu, Hindistan'ın ana petrol sağlayıcılarının başında İran'ın geldiği kaydediliyor.

ABD Başkanı Trump  İran'la anlaşmadan tek taraflı olarak çekilerek yaptırımları geri getirmişti.

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