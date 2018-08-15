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Hindistan 2022'ye Kadar İnsanlı Uzay Seferi Yapmayı Planlıyor...

BAŞBAKAN NERANDRA MODİ, 2022'E KADAR UZAYA İNSANLI SEFER GERÇEKLEŞTİRME SÖZÜ VERDİ

Hindistan 2022'ye Kadar İnsanlı Uzay Seferi Yapmayı Planlıyor...

BAŞBAKAN NERANDRA MODİ, 2022'E KADAR UZAYA İNSANLI SEFER GERÇEKLEŞTİRME SÖZÜ VERDİ

15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:07
Hindistan 2022'ye Kadar İnsanlı Uzay Seferi Yapmayı Planlıyor...

BAŞBAKAN NERANDRA MODİ, 2022'E KADAR UZAYA İNSANLI SEFER GERÇEKLEŞTİRME SÖZÜ VERDİ
Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, ülkesinin 2022'ye kadar ilk insanlı uzay seferini yapacağını bildirdi.
Hindistan'ın bağımsızlık günü kutlamalarında konuşan Modi, ABD, Rusya ve Çin'in ardından uzaya insanlı sefer yapan 4. ülke olmayı amaçladıklarını belirtti.
Modi, Hindistan'ın bağısızlığının 75. yılının kutlanacağı 2022'ye kadar bu hedefe ulaşma sözü verdi.
Başbakan Modi, "2022'de Hindistan bağımsızlığının 75. yılını kutlayacağız. O günden önce erkek veya kadın, bu ülkeni bir evladı elinde üç renkli bayrağımızla uzaya çıkmış olacak." ifadesini kullandı. 
Hint astronot Rakeş Şarma, 1984 yılında Sovyet yapımı bir roketle uzaya çıkarak, uzaya çıkan ilk Hintli olmuştu. 
Hindistan, 1960'lardan bu yana aktif bir uzay programı yürütüyor. Ülke bugüne dek kendisi ve başka ülkeler için Dünya yörüngesine çok sayıda uydu yollamış, 2014 yılında da Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başarmıştı.
 


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Son Güncelleme: 15.08.2018 15:16
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