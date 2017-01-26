FLAŞ HABER

Önlem Alınmalı

Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Ocak 2017 Perşembe 14:59

Himalayalar'daki Çığ Felaketi

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, Himalayalar'da meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Himalayalar'daki Çığ Felaketi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

ÇIĞ ALTINDA KALARAK ÖLENLERİN SAYISI 15'E YÜKSELDİ     

Srınagar, 26 Ocak 17 : Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, Himalayalar'da meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Askeri sözcü Albay Rajesh Kalia, Gurez bölgesinde düşen iki çığın altında kalan 10 askerin cesedine ulaşıldığını belirtti.

Kalia, olumsuz hava şartlarına rağmen kurtarma operasyonlarında bir yetkili ile 6 askerin de çığ altından kurtarıldığını söyledi.

Ordu, bölgede devriye gezen asker sayısına ilişkin bilgi vermezken, kayıp askerleri kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Cammu Keşmir bölgesindeki birçok yerde çığ uyarısı yapılmasının ardından yetkililer yüksek riskli bölgelerden onlarca kişiyi tahliye etti.

Bölgede etkili olan yoğun kar nedeniyle elektrik ve iletişim hatları koptu.

Öte yandan aynı bölgede meydana gelen bir diğer çığın altında kalan askerlerden de 7'sinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Himalayalar'da dün meydana gelen iki ayrı çığ felaketinde 5 kişi hayatını kaybetmişti.

(AA/AK/HÖ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ab'nin Göç Yetkilisinden Dayanışma Çağrısı Ab'nin Göç Yetkilisinden Dayanışma Çağrısı
6 Gün Akciğersiz Yaşadı! 6 Gün Akciğersiz Yaşadı!
Belçikalı Vekiller Artık İçkiye Para Ödeyecek Belçikalı Vekiller Artık İçkiye Para Ödeyecek
NATO'dan "İşkence" Açıklaması NATO'dan "İşkence" Açıklaması
İtalya'daki Çığ Felaketinde 29 Kişinin Öldüğü Kesinleşti İtalya'daki Çığ Felaketinde 29 Kişinin Öldüğü...
Büyük Facia! 27 Çocuk Soğukdan Donarak Hayatını Kaybetti Büyük Facia! 27 Çocuk Soğukdan Donarak Hayatını...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Ab'nin Göç Yetkilisinden Dayanışma Çağrısı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos,...

Haberi Oku