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26 Ocak 2017 Perşembe 14:59

Himalayalar'daki Çığ Felaketi

Himalayalar'daki Çığ Felaketi
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ÇIĞ ALTINDA KALARAK ÖLENLERİN SAYISI 15'E YÜKSELDİ     

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, Himalayalar'da meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Askeri sözcü Albay Rajesh Kalia, Gurez bölgesinde düşen iki çığın altında kalan 10 askerin cesedine ulaşıldığını belirtti.

Kalia, olumsuz hava şartlarına rağmen kurtarma operasyonlarında bir yetkili ile 6 askerin de çığ altından kurtarıldığını söyledi.

Ordu, bölgede devriye gezen asker sayısına ilişkin bilgi vermezken, kayıp askerleri kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Cammu Keşmir bölgesindeki birçok yerde çığ uyarısı yapılmasının ardından yetkililer yüksek riskli bölgelerden onlarca kişiyi tahliye etti.

Bölgede etkili olan yoğun kar nedeniyle elektrik ve iletişim hatları koptu.

Öte yandan aynı bölgede meydana gelen bir diğer çığın altında kalan askerlerden de 7'sinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Himalayalar'da dün meydana gelen iki ayrı çığ felaketinde 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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