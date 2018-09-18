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Hıllary Clınton\'dan "abd Demokrasisi Krizde" Değerlendirmesi

ABD\'DE 2016\'DAKİ SEÇİMLERDE TRUMP\'IN RAKİBİ OLAN CLINTON, ATLANTİC DERGİSİ İÇİN

Hıllary Clınton\'dan "abd Demokrasisi Krizde" Değerlendirmesi

ABD\'DE 2016\'DAKİ SEÇİMLERDE TRUMP\'IN RAKİBİ OLAN CLINTON, ATLANTİC DERGİSİ İÇİN

18 Eylül 2018 Salı 06:53
Hıllary Clınton\'dan


ABD\'DE 2016\'DAKİ SEÇİMLERDE TRUMP\'IN RAKİBİ OLAN CLINTON, ATLANTİC DERGİSİ İÇİN "ABD DEMOKRASİSİ KRİZDE" BAŞLIKLI BİR MAKALE KALEME ALDI

CLINTON: "HEDEFİMİZ TABİİ Kİ AMERİKAN DEMOKRASİSİNİ KORUMAK. VATANDAŞLAR OLARAK BU BİZİM EN ÖNEMLİ GÖREVİMİZ. VE ŞU AN DEMOKRASİMİZ KRİZ İÇİNDE"

"KRİZ KELİMESİNİ HAFİFE ALMIYORUM. SOKAKLARDA TANKLAR YOK AMA DEMOKRATİK KURUMLARIMIZ VE GELENEĞİMİZ KUŞATMA ALTINDA. BUNUNLA MÜCADELE İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMALIYIZ. KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK"

New York, 18 Eylül 18 : ABD\'de 2016\'da yapılan Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti\'nin adayı olan Hillary Clinton, ABD demokrasisinin tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

Clinton, The Atlantic dergisi için kaleme aldığı "ABD demokrasisi krizde" başlıklı makalede ABD Başkanı Donald Trump\'a yüklendi.

Trump’ın "2016 Başkanlık seçimlerinde yürüttüğü çirkin kampanya seviyesinin daha da altına düştüğünü" belirten Clinton, "Trump yönetimi, çocukları ailelerinden ayıran göçmen politikaları ile ülkede tarifi imkânsız zulümlere sebep oldu." ifadesini kullandı.

Clinton, makalesinde şu değerlendirmelerde bulundu:

"Trump ve yandaşları o kadar aşağılık işler yaptı ki artık hepsini takip etmek zor. Hatta bunun bizim gözümüzü hedeften şaşırtmak için bir taktik olduğunu düşünüyorum. Hedefimiz tabii ki Amerikan demokrasisini korumak. Vatandaşlar olarak bu bizim en önemli görevimiz. Ve şu an demokrasimiz kriz içinde."

ABD Başkanı\'nın 5 cepheden demokrasiye saldırdığını savunan Clinton, Trump\'ın başkanlık seçimlerinde Rusya ile iş birliği iddialarıyla seçimlerin güvenilirliğine, Rusya\'nın müdahalesini inceleyen Adalet Bakanlığının soruşturmasını engelleme çabaları ile hukuka, yalan yanlış açıklamaları ve sürekli medyayı yalancılıkla suçlaması ile basına, ırkçı ve ayrımcı politikaları ile ülkenin birliğine ve demokrasisine saldırdığını savundu.

Clinton ayrıca, Trump\'ın ve kabinesinin aralarında çıkar ilişkileri olduğunu ve "başkanlık makamını kar etmek için kullandıklarını" yazdı.

Trump yönetiminin kötü niyetinin bazı alanlarda, şimdilik iş bilmezlik ile sınırlandığını da kaydeden Clinton, "Kriz kelimesini hafife almıyorum. Sokaklarda tanklar yok ama demokratik kurumlarımız ve geleneğimiz kuşatma altında. Bununla mücadele için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Kaybedecek vaktimiz yok." görüşünü paylaştı.

(AA/RU/ÖK)
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