Hıllary Clınton'dan “ABD Demokrasisi Krizde“ Değerlendirmesi

ABD'de 2016'da yapılan Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olan Hillary Clinton, ABD demokrasisinin tehlikede olduğu uyarısında bulundu.



Clinton, The Atlantic dergisi için kaleme aldığı "ABD demokrasisi krizde" başlıklı makalede ABD Başkanı Donald Trump'a yüklendi.



Trump’ın "2016 Başkanlık seçimlerinde yürüttüğü çirkin kampanya seviyesinin daha da altına düştüğünü" belirten Clinton, "Trump yönetimi, çocukları ailelerinden ayıran göçmen politikaları ile ülkede tarifi imkânsız zulümlere sebep oldu." ifadesini kullandı.



Clinton, makalesinde şu değerlendirmelerde bulundu:



"Trump ve yandaşları o kadar aşağılık işler yaptı ki artık hepsini takip etmek zor. Hatta bunun bizim gözümüzü hedeften şaşırtmak için bir taktik olduğunu düşünüyorum. Hedefimiz tabii ki Amerikan demokrasisini korumak. Vatandaşlar olarak bu bizim en önemli görevimiz. Ve şu an demokrasimiz kriz içinde."



ABD Başkanı'nın 5 cepheden demokrasiye saldırdığını savunan Clinton, Trump'ın başkanlık seçimlerinde Rusya ile iş birliği iddialarıyla seçimlerin güvenilirliğine, Rusya'nın müdahalesini inceleyen Adalet Bakanlığının soruşturmasını engelleme çabaları ile hukuka, yalan yanlış açıklamaları ve sürekli medyayı yalancılıkla suçlaması ile basına, ırkçı ve ayrımcı politikaları ile ülkenin birliğine ve demokrasisine saldırdığını savundu.



Clinton ayrıca, Trump'ın ve kabinesinin aralarında çıkar ilişkileri olduğunu ve "başkanlık makamını kar etmek için kullandıklarını" yazdı.



Trump yönetiminin kötü niyetinin bazı alanlarda, şimdilik iş bilmezlik ile sınırlandığını da kaydeden Clinton, "Kriz kelimesini hafife almıyorum. Sokaklarda tanklar yok ama demokratik kurumlarımız ve geleneğimiz kuşatma altında. Bununla mücadele için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Kaybedecek vaktimiz yok." görüşünü paylaştı.