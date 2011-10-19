'Hiçbir dava terörü mazur gösteremez!'

Hakkari'nin Çukurca ve Yüksekova ilçelerine dün gerçekleştirilen ve 26 güvenlik görevlisinin şehit olduğu saldırı hakkında ABD Büyükelçiliği'nden açıklama geldi.

ABD Büyükelçiliği açıklamasında "Hakkari vilayetinde vuku bulan trajik hadiseleri şiddetle kınadığını" bildirdi. Yazılı açıklama yapan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, "Birleşik Devletler ve Amerikan halkı adına hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimi gönderiyorum.

Yaralıların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını diliyoruz." dedi. Hakkari halkı ve bir bütün olarak Türkiye'nin, teröristlerin elinde çok uzun süredir olduğu gibi acı çektiğini beirten Ricciardone, "Hiçbir siyasi dava veya hiçbir inanç, terörizmi mazur gösteremez.

Dost ve müttefik Birleşik Devletler, resmen terörist bir örgüt olarak tanımladığı PKK'ya karşı Türkiye'nin mücadelesini desteklemeye devam edecektir." ifadelerine yer verdi.