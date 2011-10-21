Hibe projelerinin desteklenmesine ilişkin protokol

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Türkiye Cumhuriyeti (TC) arasında “KKTC’de Kısmi Hibe Destek Yardım Projelerinin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği Usul ve Esasları” protokolü bugün Bakanlar Kurulu toplantı odasında imzalandı.

Protokol, Çukurova Kalkınma Ajansı adına Yönetim Kurulu Başkanı ve Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, hükümet adına Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım Heyeti adına da Büyükelçi Halil İbrahim Akça tarafından imzalandı.

“KKTC’de Kısmi Hibe Destek Yardım Projelerinin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği Usul ve Esasları” protokolü imza töreninde Başbakan İrsen Küçük ile Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer de onur konuğu olarak hazır bulundu.

Protokol imza törenine ayrıca Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu da katıldı.

KÜÇÜK

Başbakan İrsen Küçük protokol imzalanmadan yaptığı konuşmada, TC ile KKTC arasındaki protokolün, “2010 ve 2012 Kamunun Etkinliğinin ve Özel Sektörün Rekabet Gücünün Artırılması Programı” çerçevesinde kamunun ekonomi içerisindeki yerinin azaltılarak, sürdürülebilir bir büyümeyi teminen özel sektöre dayalı rekabet gücü yüksek bir ekonomik ortamının yaratılmasına destek vermek üzere bir dizi tedbir geliştirildiğini söyledi. .

Küçük, bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından sağlanan kaynak ile 2011 yılı içerisinde iki ayrı destek programının yürütülmesinin öngörüldüğünü ifade ederek, bu iki programın Ekonomi ve Enerji ile Tarım ve Doğal Kaynaklar bakanlıkları tarafından yürütüleceğini açıkladı.

İrsen Küçük, bu kapsamda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na 3 milyon; Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na ise 5 milyon TL kaynak tahsis edildiğini söyledi.

Bugün imzalanan “Kısmı Hibe Destek Yardım Projelerinin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği Protokolü”nün Türkiye hükümeti tarafından görevlendirilen Çukurova Kalkınma Ajansı ile imzalanacağını söyledi.

Küçük, bu nedenle Çukurova Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile protokolün imza aşamasına getirilmesine katkı yapan herkese teşekkür etti.

DİNÇER

Türkiye Eğitim Bakanı Ömer Dinçer de, böyle bir nedenle Kıbrıs’ta bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, kaliteli ve dünyayla rekabet edebilir bir eğitimin ancak demokrasi koşullarında gelişeceğini söyledi.

Dinçer, bireysel girişim ve rekabet gücünün iyi bir eğitim ve buna olanak sağlayan güçlü bir ekonomiyle mümkün olduğunu anlatarak, bunun için bireyim çok iyi eğitim almış olması gerektiğini belirtti.

Dinçer, bu anlamda Türkiye’de rekabet gücünü artırmaya yönelik bireylerin daha iyi eğitim almasını sağlayacak girişimler yapıldığını, çünkü rekabetin ancak daha iyi eğitim alan bireylerin girişimiyle mümkün olduğunu anlatarak, bu amaçla Türkiye’de eğitim altyapısını geliştirmek, öğretmen kalitesini artırmak ve müfredatı geliştirmek üzere eğitimde atılım yaptıklarını söyledi.

Ömer Dinçer, buna benzer bir yapı ve çalışmanın KKTC için de sözkonusu olduğuna dikkat çekerek, protokolü bu yönüyle ele almak gerektiğini kaydetti.

ATUN

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ise konuşmasında, bugün imzalanan protokolün iki ülke arasında hibe destek projelerinin desteklenmesine yönelik ilk protokol olduğunu söyledi.

Atun, hükümetin göreve başladığı günden itibaren rekabet şartlarının iyileştirilmesi, özellikle KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalara devam edildiğini kaydetti.

Sunat Atun, KOBİ’lerin desteklenmesi anlamıyla bugüne kadar 3 bin KOBİ’ye toplam 75 milyon TL’lik kredi sağlandığını anlatarak, kredi alan KOBİ’lerin en fazla 50 bin TL ile sınırlandırılmasının kredilendirmenin tabana yayıldığını gösterdiğini söyledi.

Atun, TC ile KKTC arasında hibeye dayalı ilk destek protokolü alarak bugün imzalanan protokolün herkese hayırlı olması dileğinde bulundu.

PROTOKOL

Bugün imzalanan protokolün amacı “Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan kaynak ile KKTC’ye kısmi hibe destek yardım projelerinin desteklenmesine ilişkin işbirliğinin usul ve esasları ile tarafların görev ve sorumluluklarını belirlemek.”

Protokolün hukuki dayanağının 15 Kasım 2010 tarihinde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile KKTC Başbakanı İrsen Küçük arasında imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sağlanan Kaynak ile KKTC’de Kısmi Hibe Destek Yardım Projelerinin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği Protokolü”nün 4’üncü maddesi olduğu belirtildi.