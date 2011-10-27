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Hibe Programları Bilgilendirme Toplantıları Başladı

Hibe programları hakkında bilgilendirme toplantılarının ilki bugün Gazimağusa ve İskele’de yapıldı.

Hibe Programları Bilgilendirme Toplantıları Başladı

Hibe programları hakkında bilgilendirme toplantılarının ilki bugün Gazimağusa ve İskele’de yapıldı.

27 Ekim 2011 Perşembe 18:06
Hibe Programları Bilgilendirme Toplantıları Başladı
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Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilen, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda, TC Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteğiyle yürütülen proje destekli hibe programları hakkında bilgilendirme toplantılarının ilki bugün Gazimağusa ve İskele’de yapıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çukurova Kalkınma Ajansı Proje Uygulama Başkanı Serdar Hasan Aydoğan, projenin genel uygulaması hakkında bilgiler verirken, hibe programlarına başvuru yapabilmenin kriterleri, hangi alanlara başvuru yapılabileceği gibi açıklamalarda bulundu.

Aydoğan, geçtiğimiz yıl imzalanan hibe programı uygulamasına ilişkin protokolün bu yıl içerisinde yürürlüğe girdiğini ve iki hibe programının hayata geçirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Aydoğan, imalat sanayi, bilişim, geri dönüşüm, çevre yönetiminin sağlanması, madencilik ve taş ocakçılığı konularının destekleneceği projeler için 3 milyon TL, tarımsal ve kırsal kalkınmayı hedef alan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na ise 5 milyon TL hibe miktarı belirlendiğini kaydetti.

Bu hibelerin proje başına minimum 25, maksimum 200 bin TL destek miktarı olarak belirlendiğini de ifade eden Aydoğan, projenin 12 ayda tamamlanması koşulunun da bulunduğunu belirtti.

Bilgilendirme toplantıları yarın saat 09.00’da Güzelyurt’ta Güzelyurt Oteli’nde devam edecek. Yarın ayrıca Lefkoşa’da saat 14:00’te Kıbrıs Türk Sanayi Odası Konferans Salonu’nda da bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek.

Son Güncelleme: 27.10.2011 18:06
Anahtar Kelimeler:
HibeProgramlarıBilgilendirmeToplantılarıBaşladı
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