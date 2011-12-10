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Heykelini kaldırdınız bir de asın bari

Eski milli atlet Süreyya Ayhan Kop’un memleketi Çankırı’da 2003 yılında yapılan heykeli kaldırıldı.

Heykelini kaldırdınız bir de asın bari

Eski milli atlet Süreyya Ayhan Kop’un memleketi Çankırı’da 2003 yılında yapılan heykeli kaldırıldı.

10 Aralık 2011 Cumartesi 21:42
Heykelini kaldırdınız bir de asın bari
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Eski milli atlet Süreyya Ayhan Kop’un memleketi Çankırı’da 2003 yılında yapılan heykeli kaldırıldı. Süreyya Ayhan'ın antrenörüyle evlenmesi tepki görmüş ardından gelen doping iddiaları da tartışmalara neden olmuştu.

Avrupa Şampiyonu başta olmak üzre bir çok başarıya imza attıktan sonra özel hayatı ile gündeme gelen ve doping skandalıyla pistlerden uzaklaşan Süreyya Ayhan Kop’un 2003 yılında Çankırı İstasyon Meydanı’na dikilen heykeli, ’yıprandığı ve bakımsız kaldığı’ gerekçesiyle belediye meclisi kararı ile kaldırılarak, belediyenin asfalt şantiyesindeki deposuna konuldu.

HEYKEL KALDIRILDI Fen İşleri Müdürlüğü’nün teklif yazısı üzerine konuyu görüşen Belediye Meclisi, söz konusu heykelin alt kaidesinin kırılmış, üst kısmının da deforme olması ve bu hali ile tamir ve bakımının mümkün olmaması, kötü bir görünüm sergilemesi nedeniyle 06.10.2011 tarih ve 204 sayılı kararı oy birliği ile alarak kaldırılmasını kararlaştırdı.

Belediye Başkanı AK Partili İrfan Dinç, geçmiş yıllarda yapılan heykelin ciddi şekilde yıprandığını belirterek, "Mevcut hali ile bu heykelin üst kısmında Süreyya Ayhan’ın taşıdığı Türk Bayrağı bölümü iyice tahrip olmuş ve Türk Bayrağı katmanları açılmıştı.

Bu hali eleştirilere de konu oluyordu. Heykelin Süreyya Ayhan’a benzemediği de zaten belirgin bir halde idi. Şehrin en önemli noktalarından birinde çirkin bir görünüm vardı. Bunu meclisimize sunduk ve oybirliği ile bu heykelin kaldırılması kararlaştırıldı. Şayet halkımızdan bu heykelin yeniden yapılması ile ilgili yoğun bir talep gelirse daha güzelini yaptırabiliriz" dedi.

Son Güncelleme: 10.12.2011 21:42
Anahtar Kelimeler:
MilliAtletSüreyyaAyhanÇankırı
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