Heyet yolluyor

Beyaz Saray Sözcüsü Hayden’ın Hürriyet’e yaptığı açıklamaya göre, ABD Başkanı Obama, Çukurca saldırısının ardından telefonla aradığı Başbakan Tayyip Erdoğan’a, PKK ile mücadelede ABD’nin vereceği desteği görüşmek üzere uzmanlar heyeti yollayacağını söyledi.

ABD Başkanı Barack Obama, Çukurca saldırısının ardından çarşamba akşamı Başbakan Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı. Beyaz Saray Sözcüsü Caitlin Hayden, Hürriyet’e verdiği bilgide, Obama’nın Erdoğan’ı kişisel başsağlığı mesajını iletmek ve ABD’nin Türk halkıyla birlik içinde olduğunu dile getirmek için aradığını söyledi. Hayden ayrıca, Obama’nın yakın zamanda PKK ile mücadele konusunda ABD’nin nasıl destek vermeyi sürdüreceğini görüşmek üzere Türkiye’ye bir uzmanlar heyeti yollayacağını aktardı.

Beyaz Saray Sözcüsü Hayden, uzmanlar heyetinin kimlerden oluşacağı ve Türkiye’ye ne zaman geleceği konusunda henüz detayların belli olmadığını belirtti. Ancak Beyaz Saray’ın konuyu nasıl ele aldığı hakkında şu açıklamaları yaptı: 3’lü mekanizma “Irak’ın komşularını, Irak’ın egemenliğine saygı gösterme ve sınır bölgelerinde terörist gruplara karşı mücadele konularında, bu ülke ile yakın işbirliği yapmaları için teşvik ediyoruz. Ancak aynı zamanda Türk müttefiğimizin kendini bu terörist saldırılara karşı savunmak için eyleme geçme hakkını tanıyoruz. Bildiğiniz gibi ABD, Türkiye ve Irak, sınır ötesi terörist tehditlere karşı 3 taraflı bir diyalog mekanizması oluşturdu.

PKK ve PJAK’ı terörist örgütler olarak kınıyor ve terörist eylemlerini bırakıp şartsız şekilde silahı bırakmalarını istiyoruz. Bu gruplar, Türkiye, Irak ve ABD’nin ortak düşmanlarıdır.” 2 kritik ziyaret Önümüzdeki dönem Türkiye’ye ABD’den 2 önemli ziyaret gerçekleşecek. Bunların ilki, Kasım ayının ilk haftasında Afganistan toplantısı için Türkiye’de olması beklenen Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın ziyareti. İkincisi de ABD Yönetimi’nde Irak politikasının belirlenmesinde en etkili isim olan Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın Aralık ayının ilk haftasında Girişimcilik Zirvesi için yapacağı gezi. Bu ziyaretlerde ABD, Türkiye ve Irak arasında devam eden ancak yıl sonunda süresi sona erecek 3’lü mekanizmanın yenilenmesi ve ABD’nin Irak’tan çekilmesinin ardından mekanizma için yeni bir içerik oluşturulması konularının görüşüleceği öğrenildi.

Irak’tan 2.5 ayda çekilecek ABD Başkanı Obama, ülkesinin Irak’taki askeri varlığının ne zaman sona ereceğine dair spekülasyonlara son noktayı koydu. Obama, Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile dün bir video konferans sonrası Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, “Sözünü verdiğimiz gibi, Irak’taki askerlerimizin geri kalanı yıl sonuna kadar evlerine dönmüş olacak. 9 yılın ardından Amerika’nın Irak’taki savaşı sona ermiş olacak” dedi. ABD’nin Irak’ta 50 bin askeri kalmıştı. Irak, 5 bin ABD askerinin ülkede kalmasını istiyordu.