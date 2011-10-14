Heybeliada'nın gövde gösterisi

Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında, İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilen ve 27 Eylül tarihinde hizmete giren Türkiye'nin ilk milli savaş gemisi ''TCG Heybeliada'' basın mensuplarına tanıtıldı.

İstanbul Tersanesi Komutanlığında düzenlenen tanıtım turu öncesinde, basın mensuplarına ''TCG Heybeliada'' gemisine ilişkin Tersane Plan Keşif Dizayn Müdürü Mühendis Albay Enis Perçin tarafından brifing verildi. İstanbul Tersane Komutanı Tuğamiral Ahmet Çakır da brifing toplantısına katıldı. Albay Perçin, MİLGEM Projesi'nin, Türkiye'nin gemi inşa potansiyelini oluşturan tüm unsurların bir araya getirilerek, savunma sanayinin millileştirilmesi ve kurumsallaştırılması yolunda atılan önemli bir adım olduğunu söyledi.

MİLGEM Projesi'nin, toplam 12 adet korvet inşasını kapsadığını anlatan Perçin, ulusal savunma ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir misyon üstlenecek olan MİLGEM korvetlerinin, savaş sistemleri entegrasyonu da dahil olmak üzere tüm dizayn, entegrasyon ve analiz çalışmalarının İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. ''TCG Heybeliada'' korvetinin inşasının, 11 bine yakın resim ve doküman ile bin tona yakın gemi inşa çeliği, yaklaşık 10 kilometre boru, 240 kilometre kablo ve 10 bin adet ekipman ve teçhizat kullanılarak tamamlandığını belirten Perçin, bu projeyle 5 bin kişiye istihdam sağlandığını bildirdi.

Perçin, şu bilgileri verdi: ''Yerli firmalarla, toplam 74 farklı sistem, malzeme ve hizmet alımı sözleşmesi imzalanmış, savunma sanayimizi oluşturan tüm unsurların projeye dahil olması sağlanarak, teknolojik ve askeri açıdan kritik sistemlerde millilik gerçekleştirilmiş ve tüm bu çabalar sonucunda proje maliyetinde yüzde 65'lik yerlilik oranına ulaşılmıştır. MİLGEM savaş yönetim sisteminde, milli sonar sistemi, düşman elektromanyetik yayınlarının tespit edilerek, kimliklendirilmesinde kullanılan elektronik destek sistemi, stabilize edilmiş, elektrooptik ve uzaktan kumanda kabiliyetli stamp 12,7 milimetrelik makineli tüfek sistemi, güdümlü mermilerden korunmak için karıştırıcı atım sistemi, kızılötesi başlıklı güdümlü mermilere karşı savunma maksadıyla kullanılan kızılötesi iz yönetim sistemi, milli olarak geliştirilen savaş ve savunma sistemlerine örneklerdir.''

İlk kez bu boyutta bir geminin form optimizasyonunun, model deneylerinin, manevra ve denizcilik hesaplarının yurt içinde yapıldığını anlatan Perçin, sonlu elemanlar analizinin, 3 boyutlu modellemenin, elektrik sistemleri dizaynının yerli imkanlarla gerçekleştirildiğini, tasarımının oluşturulduğunu ve patent alınarak, tescillendiğini ifade etti.

MİLGEM korvet projesinin, sadece bir savaş gemisi dizayn ve entegrasyon projesi olmadığını vurgulayan Perçin, ''Ulusal savunma sanayimizi oluşturan unsurların koordinasyonu, ulusal ekonomi açısında katma değer yaratılması, dışa bağımlılığın azaltılması ve ülkemizin sahip olduğu potansiyelin en önemli unsurlarından olan milli mühendislik gücümüzün tüm dünyaya ispat edilmesi açısından da gerçek anlamda bir teknolojik atılım projesidir'' diye konuştu. ''TCG Heybeliada'' Brifingin ardından ''TCG Heybeliada'' basın mensuplarına gezdirildi. Gazetecilere, bu tur kapsamında geminin Savaş Harekat Merkezi, seyir merkezi, subay kamarası hakkında bilgi verildi.

İlk kaynağı 26 Temmuz 2005 tarihinde yapılan, inşasına 22 Ocak 2007'de başlanan ''Heybeliada'', 27 Eylül 2008 tarihinde denize indirildi, 27 Eylül 2011 tarihinde hizmete alındı. Dizayn, inşa ve entegrasyonu, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından tamamen milli imkanlarla, ulusal ve uluslararası askeri standartlara uygun olarak yapılan ''TCG Heybeliada'', ilk defa korvet tipi bir savaş gemisinin, milli tasarım ile inşa edildiği MİLGEM Projesi'nin ilk gemisi özelliğini taşıyor.

Tek gövdeli deplasman tipi tekne formuna sahip 99,5 metre boyunda, 14,4 metre genişliğinde, 2 bin 300 groston ağırlığındaki ''TCG Heybeliada''nın azami sürati 30 knot, seyir sığası yaklaşık 3 bin 500 deniz mili. Gemide bir adet helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanları bulunuyor. Korvet, bir adet gaz türbini ve iki adet dizel makineyle sağlanan 32 MW güç ile 30 deniz mili sürat yapabiliyor. Entegre Platform Kontrol ve İzleme Sistemi (EPKİS) ile korvetin ana tahrik ve sevk sistemi, elektrik güç üretim/dağıtım sistemi ve diğer gemi servis sistemlerinin kontrol, kumanda ve izlenmesi sağlanabiliyor.

''TCG Heybeliada'', verilebilecek harekat görevlerini icra edebilmek amacıyla, hava, suüstü, sualtı ve elektronik harp maksatlı, gelişmiş hedef arama ve takip sistemlerine, suüstü ve hava hedeflerine karşı güdümlü mermi ve top sistemlerine, sualtı hedeflerine karşı torpido sistemine, elektronik destek ve lazer ikaz sistemi ile RF/lazer çıkış yapan radar ve güdümlü mermileri tespit imkanına, yüksek teknoloji muhabere sistemlerine sahip. 14 subay, 47 astsubay, 21 erbaş, 3 uzman erbaş olmak üzere toplam 85 personelin görev yaptığı gemide, 120 kişilik kamara bulunuyor.