Herkesi ağlattı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün himayesinde yürütülen 'Emekliyiz Gönüllüyüz' projesi tanıtım toplantısı Çankaya Köşkü'nde yapıldı.

Toplantıda bir öğrencinin okuduğu şiir Hayrünnisa Gül ve katılanları ağlattı.

Toplantıya, Hayrünnisa Gül'ün yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, bazı milletvekilleri, eski Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen ve eşi Reyhan İsen, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, medya temsilcileri, sanatçılar Emel Sayın, Mustafa Ceceli, Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası, Ayten Gökçer, Mehmet Aslantuğ ve eşi Arzum Onan, Seren Serengil, ilgili kurumların bürokratları ve projede yer alan çok sayıda davetli katıldı. “Her İnsan gönüllüdür” adlı kısa film gösteriminin ardından sahneye çıkan Mehmet Aslantuğ ve eşi Arzum Onan, çocuk yetiştiren ve ülkesine borçlu insanlar olarak böyle bir toplantıda bulundukları için mutluluk duyduklarını dile getirdiler.

Daha sonra mini bir konser veren Gerçeker ve ENBE Orkestrası, Leyla Gencer Çocuk Korosu'nun söylediği çocuk şarkılarına eşlik etti. Projede yer alan Seval İşli adlı bir öğrenci, yine projede yer alan ve Konya'da gönüllü öğretmeninden aldığı dersler sonucu güzel sanatlar lisesi yan flüt bölümünü kazanan Merve ve gitar çalan Dağhan adlı öğrencilerin çaldığı müzik eşliğinde Ayla Aydemir'in yazdığı “Sol Yanım Acıyor Anne” şiirini okudu. İşli'nin performansı, Hayrünnisa Gül dahil salondaki birçok kişiyi ağlattı.

Hayrünnisa Gül, "Gönüllülük, ihtiyaç olan her yerde elini taşın altına koyabilmek, bunu yaparken de hiçbir karşılık beklememek. Gönüllü faaliyetlere katılım oranı bazı ülkelerde yüzde 70'lere ulaşırken, Türkiye'de bu oran sadece 1.7. Bizim gibi yardımlaşma ve fedakarlığı, geleneği ve inancının ilk sırasına koyan bir toplum için bu üzerinde düşünülmesi gereken bir tablo. Bu tablo gösteriyor ki, ülkemizde gönüllülük konusuna dikkat çekmek her alanda bu anlayışın benimsenmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak için toplumu bilinçlendirmeyiz. Bu anlamda 'Emekliyiz Gönüllüyüz Projesi'ni çok önemli bir adım olarak görüyorum" diye konuştu.

Projenin amacını, emeklilik dönemlerinde aktif ve üretken bireyler olarak toplumsal hayata katılmak isteyen öğretmenlerin, devletin koruması altındaki çocukların eğitimlerine destek olmasını sağlamak" olarak anlatan Hayrünnisa Gül, "Böylece, bir yandan bu çocuklarımızın akademik, sanatsal ve sportif başarılarını arttırmayı, diğer yandan da sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimlerini desteklemeyi hedefliyoruz. Projenin pilot uygulaması iki yıldır altı ilde yürütülüyor. Yapılan çalışmalar neticesinde toplam 82 gönüllü öğretmene ve onlar aracılığıyla da yüzlerce çocuğumuza ulaştık. Koruma altındaki çocukların, toplumsal hayata uyum sağlayabilmeleri ve gelecekte üstlenecekleri rolleri doğru şekilde geliştirebilmeleri adına olumlu modellerle biraraya gelmeleri çok önemli" diye ekledi.

BAKAN BAĞIŞ: "AVRUPA'YA GİTTİĞİMİZDE BİZE TÜRKİYE'DEKİ FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLERİ SORMUYORLAR" Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ise gönüllü yapılan yardımların, Türkiye'nin Avrupa'da farklı bir yer edinmesindeki payına değindi konuşmasında, "Türkiye artık, alan el değil veren el haline geldi. Bu çerçevede, AB de 2011 yılını 'Avrupa Gönüllülük Yılı' ilan etti. 'Emekliyiz Gönüllüyüz' projesi de çok ayrı bir anlam ifade ediyor. Türkiye'nin, Avrupa'da da bu gönüllülük çabalarıyla farklı bir rüzgar estirdiğini sizlerle rahatlıkla paylaşabiliyorum. Avrupa'ya gittiğimizde bize artık Türkiye'deki faili meçhul cinayetleri sormuyorlar.

Türkiye'nin, Somali'de, Kosova'da, Gazze'de yaptıklarını soruyorlar ve bunlardan çok büyük övgü ile bahsediliyor. Bunlar, Türkiye'nin insanlık konusunda da Avrupa'ya çok önemli katkılarda bulunacağını ortaya koyuyor" dedi. Projenin Türkiye'nin farklı yerlerinde heyecan yarattığını da belirten Bakan Bağış, "Aynı anlayışla Somali'de, Pakistan'da, Haiti'de, Bosna Hersek'te, Kosova'da da Türk gönüllüleri ihtiyaç sahiplerine yetişmeye çalışıyorlar. Gönülden sevgiye ihtiyacı olan çok insan var. Geçen sene Darülaceze'yi ziyaret ettiğimizde yerinde gördük. Bu sabah, Siirtte'ki hain saldırıda bir bacağını kaybeden kızımızı ziyaret etmek için GATA'ya gittiğimizde, oradaki doktorlarımızın nasıl şefkatle çabaladıklarına şahit olduk. Somali'deki Türk doktorları, oradaki patlama sonrası yaralanan insanları tedavi etmeye çalışıyorlar. Türk Kızılayı'nın yaptığı çalışmalar, Pakistan'ın kendi Kızılay altyapısını kavuşmasını sağladı" diye konuştu.

BAKAN ŞAHİN: "GÖNÜLLÜLÜĞÜ, ALINMASIYLA VERİLMESİYLE ÇOK DENGELİ BİR DUYGU PAYLAŞIMI OLARAK GÖRÜYORUM" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ise, gönüllü çalışmanın sadece vermekten ibaret olmadığını belirterek, şunları söyledi: "Bir atasözü var; 'Genç bilebilse, yaşlı yapabilse'.. Emeklilik yaşı hem bilinen, hem de yapılabilen bir yaş. O kadar önemli bir dünya tecrübesi var ki. Fidanların daha da çok yetiştirileceği önemli bir zaman dilimi ki..O yüzden 'Emekliyiz Gönüllüyüz Projesi'nde emekli olan ama ömür boyu mücadele eden değerlerimizden kurumlarımızda istifade edebilmek, evlatlarımızın yaşamına dokunmak, geleceklerini planlamakta yardımcı olmak en önemli kurumsal ihtiyacımız olarak karşımızda duruyor.

Emeğini, zamanını, enerjisini, birikimini vermek ama beraberinde de almak. Akşam yatarken, bir fani ve insan olarak 'Ben bugün ne yaptım?' sorusuna cevap verip huzurlu yatmak o kadar güzel bir duygu ki. Gönüllülüğü, alınmasıyla, verilmesiyle çok dengeli bir duygu paylaşımı olarak görüyorum" HERKESİ AĞLATTI Toplantıda Seval İşli adında bir öğrencinin okuduğu şiir ise herkesi duygulandırdı. Hayrünnisa Gül ve sanatçıların gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.