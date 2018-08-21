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Herkes bu hastaneyi konuşuyor… 16 hemşire birden hamile!

ABD'de bir hastanede çalışan 16 hemşirenin birden hamile olması basının gündemine oturdu.

Herkes bu hastaneyi konuşuyor… 16 hemşire birden hamile!

ABD'de bir hastanede çalışan 16 hemşirenin birden hamile olması basının gündemine oturdu.

21 Ağustos 2018 Salı 00:01
Herkes bu hastaneyi konuşuyor… 16 hemşire birden hamile!

ABD'de bir hastanede çalışan 16 hemşirenin birden hamile olması basının gündemine oturdu.

ABD’nin Arizona eyaletinde bulunan Banner Desert Medical Center bugünlerde ilginç bir haberle gündemde. Hastanede çalışan 16 hemşirenin birden hamile olması şaşkınlık yarattı.

Cuma günü düzenlenen basın toplantısında kameralar karşısına geçen hemşireler uzun bir süre birbirlerinden haberleri olmadığını söyledi. Facebook grubu kurulmasıyla durumdan haberdar olan hemşirelerin ilki Eylül ayında, sonuncusu ise Ocak ayında doğum yapacak.

Basın toplantısında, ‘Hastanenin suyunda bir şey mi var sorusu’ gülüşmelere yol açarken, hemşirelerin doğum yapmasının ardından hastanede oluşacak çalışan ihtiyacı da gündeme geldi.

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