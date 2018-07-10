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HERKES 'BEBEĞİ OLDU DİYE AĞLIYOR' SANDI, NEDENİ ŞOKE ETTİ

ABD'nin Texas eyaletinde bir doğum esnasında çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Ancak fotoğrafın arkasındaki esas hikâye tahmin edilenden oldukça farklıydı.

HERKES 'BEBEĞİ OLDU DİYE AĞLIYOR' SANDI, NEDENİ ŞOKE ETTİ

ABD'nin Texas eyaletinde bir doğum esnasında çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Ancak fotoğrafın arkasındaki esas hikâye tahmin edilenden oldukça farklıydı.

10 Temmuz 2018 Salı 10:57
HERKES 'BEBEĞİ OLDU DİYE AĞLIYOR' SANDI, NEDENİ ŞOKE ETTİ

Dallas kentinde yaşayan tecrübeli doğum fotoğrafçısı Kristie Peres, kadın ve kocası gibi doğumhanede yerini almıştı. Herkesten heyecanlı bir şekilde bekleyen kocası ise kadının yanında şekilden şekile giriyordu.

Herkes 'Bebeği Oldu Diye Ağlıyor' Sandı, Nedeni Şoke Etti

Adamın doğum esnasında defalarca katılarak ağlamasının nedeni ise sadece bebeğinin dünyaya geliyor olması değildi...Karısının hamilelik sürecinde yaşadığı problemler doğumu çok zorlu bir hale getirmişti.

Herkes 'Bebeği Oldu Diye Ağlıyor' Sandı, Nedeni Şoke Etti

Hamilelik esnasında kusma, kilo kaybı, şiddetli mide bulantısı gibi durumlara neden olan Hyperemesis Gravidarum semptomuna sahip kadın, hamileliği boyunca 4 kez acil servise kaldırılmıştı.

Herkes 'Bebeği Oldu Diye Ağlıyor' Sandı, Nedeni Şoke Etti

Fotoğrafçı Kristina Peres'in karelerini çektiği o özel anların ardından konuşan adam, karelerden biri atfen "Çocuğum olduğu için ağlamadım" dedi.

Herkes 'Bebeği Oldu Diye Ağlıyor' Sandı, Nedeni Şoke Etti

Kadının kocası, korkunç bir hamilelik dönemi yaşayan karısının doğum yapmasına ilişkin, "Ağladım çünkü bu onu son 10 ay içinde gülümserken gördüğüm ilk andı" dedi.

Herkes 'Bebeği Oldu Diye Ağlıyor' Sandı, Nedeni Şoke Etti

Genç kadın defalarca hastanede bakıma alındığı günlerin ardından ilk kez bebeğini kucağına aldığında gülmeyi başarabilmişti...

Herkes 'Bebeği Oldu Diye Ağlıyor' Sandı, Nedeni Şoke Etti

Doğum fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve çok sayıda kişi adama destek mesajları paylaştı.

Herkes 'Bebeği Oldu Diye Ağlıyor' Sandı, Nedeni Şoke Etti

Herkes 'Bebeği Oldu Diye Ağlıyor' Sandı, Nedeni Şoke Etti

Herkes 'Bebeği Oldu Diye Ağlıyor' Sandı, Nedeni Şoke Etti

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