banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95610
ALTIN
198.481
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.5949
EURO
5.8796
Bir tuhaf taciz olayı
BİR TUHAF TACİZ OLAYI
500 TL’lik çantayı çalıp çöpe attı
500 TL'LİK ÇANTAYI ÇALIP ÇÖPE...
Yem hırsızları yakalandı
YEM HIRSIZLARI YAKALANDI
Polisiye Olaylar...
Polis haberleri...
banner282
Flaş Haber
Bir tuhaf taciz olayı
Kapat

Her gün 9 saat bilgisayar oynayan çocuğa kalıcı tik geldi

Filipinler'de yaşayan 6 yaşındaki bir çocuk, uzun saatler boyunca bilgisayar oyunu oynadıktan sonra tik geldi... .

Her gün 9 saat bilgisayar oynayan çocuğa kalıcı tik geldi

Filipinler'de yaşayan 6 yaşındaki bir çocuk, uzun saatler boyunca bilgisayar oyunu oynadıktan sonra tik geldi... .

05 Ağustos 2018 Pazar 17:45
Her gün 9 saat bilgisayar oynayan çocuğa kalıcı tik geldi

Oyun oynamayı bıraktıktan haftalar sonra bile her 20 dakikada bir gözü seğiren çocuk, gözlerini kırpıyor ve dudakları istemsizce titriyor. Doktorlar yaşananların sebebi olarak çocuğun uzun saatler oyun oynaması gösterirken bir çözüm bulamadıklarını duyurdu

“Her şeyin fazlası zarar” sözünü kanıtlayan bir olay yaşandı… Filipinler’in Nueva Ecija bölgesinde yaşayan John Nathan Lising, uzun saatler boyunca bilgisayar oyunu oynadıktan sonra ciddi bir rahatsızlıkla karşı karşıya geldi.

Aylar boyunca her gün 9 saat bilgisayar oyunu oynayan 6 yaşındaki John’un yüzünde tik oluştu. Her gün ekran başına oturan çocuğun yüzünde ve vücudunda istemsiz hareketler oluşurken doktorlar da bu duruma bir çare bulamadı. Doktorlar, “Her gün her 20 dakikada bir çocuk kriz geçiriyor. Yüzü ve vücudu seğiriyor. Dudakları sürekli titriyor” açıklamasını yaptı. Yetkililer kontrol çalışmasının devam ettiğini açıklarken ailesi bu durumu uluslararası basına açıkladı.

John’un babası Edgar, “Oğlum her zaman sağlıklıydı ve hiçbir sağlık problemi yoktu. Fakat bu tikler ve titremeler 23 Haziran’da başladı. Şu an tikler durmuyor. Bunun sebebi olarak oğlumun saatler boyunca akıllı telefon ve tabletlerde oyun oynamasının olduğunu tahmin ediyorum” dedi. Beyin tomografisi ve genel sağlık kontrolünden geçen çocuğun sağlık durumunun gerçekten de iyi olduğu ifade edildi. Doktorlar tiklerin geçmesi için çocuğun dinlenmesi gerektiğini açıkladı.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7.0 şiddetinde deprem
7.0 şiddetinde deprem
Uçak düştü: Uçakta bulunan herkes hayatını kaybetti
Uçak düştü: Uçakta bulunan herkes hayatını kaybetti
Ramallah'ta Filistinli tutuklu gazetecilere destek gösterisi
Ramallah'ta Filistinli tutuklu gazetecilere destek gösterisi
Filipinler'de Anneler Toplu Halde Bebeklerini Emzirdi
Filipinler'de Anneler Toplu Halde Bebeklerini Emzirdi
İsrail Gazze'ye Hava Saldırısı Düzenledi 2 Yaralı Var..
İsrail Gazze'ye Hava Saldırısı Düzenledi 2 Yaralı Var..
İran'da “Çocuk Yaşta Evlilik” Vakaları
İran'da “Çocuk Yaşta Evlilik” Vakaları
Afganistan'da İntihar Saldırısında 3 Nato Askeri Öldü!
Afganistan'da İntihar Saldırısında 3 Nato Askeri Öldü!
Pakistan'da Kız Okullarına Saldırıların Baş Şüphelisi Öldürüldü
Pakistan'da Kız Okullarına Saldırıların Baş Şüphelisi Öldürüldü
ABD'de Bir Kişi Pıtbull Cinsi Köpeğin Saldırısı Sonucu Öldü
ABD'de Bir Kişi Pıtbull Cinsi Köpeğin Saldırısı Sonucu Öldü
Oklahoma'da Küçük Uçak Düştü: 5 Ölü
Oklahoma'da Küçük Uçak Düştü: 5 Ölü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim