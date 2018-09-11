Her Dokuz Kişiden Biri Aç, Her Sekiz Kişiden Biri Obez

Dünya genelinde açlık çekenlerin oranı küresel çatışmalar ve iklim değişikliğinin etkisiyle 3 yıl üst üste artış gösterdi. Raporda küresel düzeyde 821 milyon kişinin, bir başka deyişle her dokuz kişiden birinin yetersiz beslendiği belirtildi.



Raporda beş yaşından küçük 151 milyon çocuğun, küresel toplamın yüzde 22'sinin büyümesinin yetersiz beslenme nedeniyle olumsuz etkilendiği vurgulandı.



Raporu kaleme alan uzmanlar, bu durumunun nedeninin kısmen aşırı iklim olayları olduğunu söyemekle birlikte, acilen küresel düzeyde harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.



Dünyada Beslenme ve Gıda Güvenliği'nin Durumu adlı raporda, besleyici gıdalara erişimde yaşanan zorluğun dünyadaki obezite sorununu da kötüleştirdiği ve her sekiz yetişkinden biri anlamına gelen 672 milyon kişinin obez olarak sınıflandırıldığı vurgulanıyor.





