banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92457
ALTIN
247.634
DOLAR
6.4720
STERLİN
8.4037
EURO
7.4939
KKTC'de FETÖ Operasyonu
KKTC'DE FETÖ OPERASYONU
Hırsızlar Tutuksuz Yargılanacak
HIRSIZLAR TUTUKSUZ YARGILANACAK
100 Gram Uyuşturucu Soruşturması Sürüyor
100 GRAM UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Gazimağusa’da İş Kazasında 2 Kişi Yaralandı
İŞ KAZASI: 2 YARALI
banner282

Her Dokuz Kişiden Biri Aç, Her Sekiz Kişiden Biri Obez

New York, 11 Eylül 18 : Dünya genelinde açlık çekenlerin oranı küresel çatışmalar ve iklim değişikliğinin etkisiyle 3 yıl üst üste artış gösterdi. Raporda küresel düzeyde 821 milyon kişinin, bir başka deyişle her dokuz kişiden birinin yetersiz beslendiği belirtildi.

Her Dokuz Kişiden Biri Aç, Her Sekiz Kişiden Biri Obez

New York, 11 Eylül 18 : Dünya genelinde açlık çekenlerin oranı küresel çatışmalar ve iklim değişikliğinin etkisiyle 3 yıl üst üste artış gösterdi. Raporda küresel düzeyde 821 milyon kişinin, bir başka deyişle her dokuz kişiden birinin yetersiz beslendiği belirtildi.

11 Eylül 2018 Salı 13:28
Her Dokuz Kişiden Biri Aç, Her Sekiz Kişiden Biri Obez

Dünya genelinde açlık çekenlerin oranı küresel çatışmalar ve iklim değişikliğinin etkisiyle 3 yıl üst üste artış gösterdi. Raporda küresel düzeyde 821 milyon kişinin, bir başka deyişle her dokuz kişiden birinin yetersiz beslendiği belirtildi.


Raporda beş yaşından küçük 151 milyon çocuğun, küresel toplamın yüzde 22'sinin büyümesinin yetersiz beslenme nedeniyle olumsuz etkilendiği vurgulandı.


Raporu kaleme alan uzmanlar, bu durumunun nedeninin kısmen aşırı iklim olayları olduğunu söyemekle birlikte, acilen küresel düzeyde harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.


Dünyada Beslenme ve Gıda Güvenliği'nin Durumu adlı raporda, besleyici gıdalara erişimde yaşanan zorluğun dünyadaki obezite sorununu da kötüleştirdiği ve her sekiz yetişkinden biri anlamına gelen 672 milyon kişinin obez olarak sınıflandırıldığı vurgulanıyor.


 

Son Güncelleme: 11.09.2018 16:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
11 Eylül Saldırılarının 17’inci Yılında Yaşamını Yitirenler Anıldı
11 Eylül Saldırılarının 17’inci Yılında Yaşamını Yitirenler Anıldı
Beyin Kanserinde Hücrelerin Sonsuz Bölünmesinin Önüne Geçildi
Beyin Kanserinde Hücrelerin Sonsuz Bölünmesinin Önüne Geçildi
Abd’de Florence Kasırgası Endişesi
Abd’de Florence Kasırgası Endişesi
Güney Ve Kuzey Kore Arasındaki Ortak İrtibat Bürosu Açılıyor
Güney Ve Kuzey Kore Arasındaki Ortak İrtibat Bürosu Açılıyor
Akdeniz’de Göçmen Faciası: En Az 100 Kişi Öldü
Akdeniz’de Göçmen Faciası: En Az 100 Kişi Öldü
Çipras'tan AB'ye “Aşırı Sağ“ Uyarısı
Çipras'tan AB'ye “Aşırı Sağ“ Uyarısı
Vietnam'da Halka “Köpek Eti Yemeyin“ Çağrısı
Vietnam'da Halka “Köpek Eti Yemeyin“ Çağrısı
Nasa, Ay'ın Yörüngesine İstasyon İnşa Etmeyi Planlıyor
Nasa, Ay'ın Yörüngesine İstasyon İnşa Etmeyi Planlıyor
Uefa'dan Üçüncü Turnuvaya Yeşil Işık
Uefa'dan Üçüncü Turnuvaya Yeşil Işık
Raıkkonen, Ferrarı'den Ayrılıyor
Raıkkonen, Ferrarı'den Ayrılıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim