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Her Beş Saniyede Bir Çocuk Önlenebilir Hastalıklar Yüzünden Ölüyor

Her Beş Saniyede Bir Çocuk Önlenebilir Hastalıklar Yüzünden Ölüyor

19 Eylül 2018 Çarşamba 06:40
Her Beş Saniyede Bir Çocuk Önlenebilir Hastalıklar Yüzünden Ölüyor

BM, 2017 YILINDA YAKLAŞIK 6,3 MİLYON ÇOCUĞUN YA DA HER BEŞ SANİYEDE 15 YAŞ ALTI BİR ÇOCUĞUN ÖNLENEBİLİR NEDENLER VEYA HASTALIKLAR YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ AÇIKLADI

Birleşmiş Milletler (BM), geçen yıl 15 yaş altı yaklaşık 6,3 milyon çocuğun birçoğunun önlenebilir nedenler ya da hastalıklar yüzünden hayatını kaybettiğini duyurdu.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü, BM Nüfus Birimi ve Dünya Bankasının ortak raporunda, 2017 yılında her beş saniyede 15 yaş altı bir çocuğun önlenebilir hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Raporda, yaklaşık 5,4 milyon çocuk ölümünün hayatlarının ilk beş yılında meydana geldiği aktarıldı.

Yeni doğan çocuk ölümlerinin, tüm ölümlerin neredeyse yarısını oluşturduğu vurgulanan raporda, acil önlem alınmazsa beş yaş altı 56 milyon çocuğun 2030'a kadar ilaç, temiz içme suyu, elektrik ve aşıya erişim sıkıntısı nedeniyle ölüm riski olduğu ifade edildi.

Geçen yıl beş yaş altı çocuk ölümlerinin yarısının sahra altı Afrika ve yüzde 30'unun Güney Asya'da meydana geldiğine dikkat çekilen raporda, sahra altı Afrika'da her 13 çocuktan birinin 15 yaşından önce öldüğü bilgisi de paylaşıldı.

 

Son Güncelleme: 19.09.2018 10:07
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