Her 3 Kadından 1'i Şiddete Maruz Kalıyor

Dünyada her üç kadından en az birinin, dövüldüğü, cinsel ilişkiye zorlandığı, ya da hayatı boyunca çeşitli şekillerde taciz edildiği” belirtildi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elçin Yoldaşcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetin dünyada en yaygın insan hakları ihlali olduğunu, her yıl 1,6 milyon insanın şiddet sonucu öldüğünü belirterek, ''Bu ölümlerin hemen hemen yarısı intihar, yüzde 30'u cinayet, yüzde 20'si savaş nedenlidir. Şiddet, 15-44 yaşlarındaki insanlar arasında ölümün önde gelen nedenlerindendir ve tüm ölümlerin erkeklerde yüzde 14'ünün, kadınlarda ise yüzde 7'sinin etkenidir'' dedi.

Dünyadaki nüfus tabanlı çalışmaların kadınların fiziksel saldırıya uğradığını gösterdiğini ifade eden Yoldaşcan, ''Dünyada her üç kadından en az biri dövülmüş, cinsel ilişkiye zorlanmış ya da hayatı boyunca çeşitli şekillerde taciz edilmiştir. Genelde de şiddeti uygulayan fiziksel, ruhsal ve cinsel istismarcılar, mağdur kadına en yakın olan, yaşamını paylaştığı yakın bir erkek, eş ya da akrabasıdır'' diye konuştu.

KADINLARI KANSERDEN ÇOK ŞİDDET ÖLDÜRÜYOR

Araştırmaların kadınların ABD, Japonya, Kamerun, Türkiye, Peru, Almanya ya da Norveç'te yaşamalarının çok da fark etmediğini, dünyanın hemen her yerinde şiddete maruz kaldığını ortaya çıkardığını söyleyen Yoldaşcan, Dünya Bankası verilerine göre, 15-44 yaş grubundaki kadınlarda tecavüz, savaş ortamındaki şiddet ve aile içi şiddetin sonucunda sakat kalma ve ölüm oranlarının kanser, motorlu araç kazaları, sıtma nedenli ölüm ile sakatlıklardan daha önde geldiğinin ortaya çıktığını belirtti.

Yoldaşcan, dünyada hiçbir kadının güven altında olmadığını, Türkiye'de de kadınların 30'dan fazlasının şiddete uğradığını ifade ederek, dünyada şiddetin, aile içi fiziksel şiddet, cinsel şiddet, zararlı geleneksel uygulamalar, insan ticareti, zorla fuhuş, emeğin sömürülmesi, silahlı çatışma durumlarında kadınlara karşı suçlar, erkek çocuk tercihi, cinsiyet tercihli kürtaj ve cinse yönelik kasıtlı ihmal olarak insanların karşısına çıktığını söyledi.

''AMERİKA'DA YILDA 1,3 MİLYON KADIN ÖLDÜRÜLÜYOR''

Aile içi fiziksel şiddetin, aile içinde birlikte yaşadığı eş ve yakını tarafından kadına yönelmiş şiddeti tanımladığını ifade eden Yoldaşcan, ''ABD'de de kadınların yüzde 30'u eş ya da eski partnerlerinin şiddetine maruz kalıyor. İngiltere'de ise kadınların yüzde 22'si fiziksel şiddet görüyor'' dedi.

Yoldaşcan, ABD'de yılda 1,3 milyon kadının yakını olan bir erkek tarafından öldürüldüğünü ifade ederek, dünyadaki kadınların sık sık, onlara karşı şiddetten sorumlu olan kişilerden kendilerini koruyacak veya onları cezalandıracak yasalardaki boşluklar dolayısıyla da mağdur duruma düştüğüne işaret etti.

''DÜNYADA 130 MİLYONDAN FAZLA KADINA SÜNNET UYGULANDI''

Prof. Dr. Yoldaşcan, kadınlara karşı şiddet içeren zararlı geleneksel uygulamaların bazı topluluklarda kültürün bir parçası olarak görüldüğünü ve bu uygulamaların yılda milyonlarca kadın için ölüm, sakatlık, fiziksel ve psikolojik zarara yol açtığını söyledi.

Kadın sünnetinin Afrika'da en az 25 ülkede uygulandığını ifade eden Prof. Dr. Yoldaşcan, ''Dünyada 130 milyondan fazla kadına sünnet uygulandığı tahmin edilmektedir. Orta Doğu ülkelerinde yılda iki milyon kız, yaralanma ve sakat kalma riski altındadır. Hindistan, Endonezya, Malezya ve Srilanka gibi Asya ülkelerinde kadın sünneti vakaları bildirilmiştir. Orta ve Güney Amerika'da bazı yerli gruplar arasında da yapıldığı düşünülmektedir'' diye konuştu.

Yoldaşcan, çeyiz cinayetinin ise ağırlıklı olarak Güney Asya'da meydana geldiğini belirterek, pek çok toplumda tecavüz kurbanı olmak ve evlilik öncesi seksin de aile onurunun aşağılanması olarak görüldüğünü ifade etti.

TÖRE CİNAYETLERİ

Dünyadaki töre cinayetlerine de işaret eden Yoldaşcan, ''Zina ile suçlanan kadının yakınlarınca öldürülmesi olayları en çok Pakistan, Türkiye, Ürdün, Suriye, Mısır, Lübnan, İran, Yemen, Fas ile diğer Akdeniz ve Körfez ülkelerinde görülür. BM Nüfus Fonu, dünyada bir yılda namus cinayeti kadın kurban sayısını en az 5 bin olarak bildirmiştir'' diye konuştu.

Prof. Dr. Elçin Yoldaşcan, dünyadaki insan ticareti mağdurlarının çoğunun kadınlardan oluştuğuna dikkati çekerek, ''Silahlı çatışma durumlarında da kadınlar şiddete maruz kalmaktadır. Son çatışmalarda kaybolan insanların yüzde 70'i kadın ve çocuklardır. Kadınlar ayrıca erkek çocuk tercihi dolayısıyla cinsiyet tercihli kürtaj ve cinse yönelik kasıtlı ihmalle de karşı karşıya kalmaktadır'' dedi.