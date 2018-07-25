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Hepatitte erken teşhis hayati önem taşıyor

Hepatitte erken teşhis hayati önem taşıyor

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:39
Hepatitte erken teşhis hayati önem taşıyor

Türk Karaciğer Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu, "Hepatit B ve C'de erken tedavi şarttır. Siroz veya karaciğer kanseri gelişmiş hastalarda tedaviye rağmen istenen iyileşme tam olarak sağlanamayabilir ve bazı riskler ortadan kaldırılamaz. Bu hastaların bazıları ancak karaciğer nakli ile hayatta kalabilir. Bu nedenle siroz oluşmadan gerekli önlemleri almak, erken tanı ile tedaviyi sağlamak yaşamsal önem taşır." ifadelerini kullandı.
Çakaloğlu, 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, viral hepatitler içinde yer alan hepatit B ve hepatit C'nin yol açtığı kronik infeksiyonun, karaciğer sirozu ve karaciğer kanserinin yüzde 70-80'inin sebebi olduğunu belirtti.
İlk infeksiyonun hastaların sadece yüzde 20'sinde aşikar sarılık yaptığını, yüzde 80 hastada sessiz, sarılık olmaksızın geçirildiğini ifade eden Çakaloğlu, sıklıkla tanı konulamayan sessiz ilk infeksiyon sonrası oluşan kronik viral infeksiyonun, 10-50 yıl arası gibi uzun bir belirtisiz dönemden sonra siroz ve kansere sebep olduğunu, klinik belirtilerin ancak hastalık çok ilerlediği zaman ortaya çıktığını anlattı.
Çakaloğlu, siroza bağlı karaciğer yetersizliği ve kanserin en sık ölüm sebebi olduğunu belirterek, "Binlerce insanın hayatta kalması ancak karaciğer nakli ile sağlanır. İlaçla tedavide sağlanan ilerlemeler ve karaciğer nakline rağmen dünyada her yıl yaklaşık 1,3 milyon kişi bu kronik hepatit B ve C sebebiyle yaşamını kaybediyor. Hepatitleri küresel bir sağlık sorunu haline getiren bu tablo kader değil." ifadelerini kullandı.
"HEPATİTLİ YÜZ BİNLER ARAMIZDA DOLAŞIYOR"
Çakaloğlu, "Hepatitsiz Dünya" sloganı ile toplumda farkındalık oluşturulmasının hedeflendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Kronik B ve C infeksiyonuna bağlı viral hepatitlerde son derece etkili ve kolay alınan ilaçlarla iyileşme ve kür sağlamak mümkün. Özellikle hepatit C'de küratif (virüsü yok eden) tedavinin başarı oranı yüzde 95'in üzerindedir. Bu nedenle herkesi hepatit testlerini yaptırmaya çağırıyoruz. Basit bir kan tahlili ile tanı koyarak karaciğer yetmezliği ve kansere yol açabilen kronik hepatit B ve C'yi ilaçla tedavi edebilir, kontrol altına alır veya kür sağlayabiliriz. Hepatit B ve C'de erken tedavi şarttır. Siroz veya karaciğer kanseri gelişmiş hastalarda tedaviye rağmen istenen iyileşme tam olarak sağlanamayabilir ve bazı riskler ortadan kaldırılamaz. Bu hastaların bazıları ancak karaciğer nakli ile hayatta kalabilir. Bu nedenle siroz oluşmadan gerekli önlemleri almak, erken tanı ile tedaviyi sağlamak yaşamsal önem taşır."
"Dünyada milyonlarca, ülkemizde de yüzbinlerce insanın hepatit B veya hepatit C olduğundan habersiz yaşaması, viral hepatitlerin eliminasyonu önündeki en büyük engeldir." ifadelerini kullanan Çakaloğlu, şöyle devam etti:
"Her türlü çaba gösterilerek tanı konulan ve hastalığın erken döneminde iken tedavi edilen hasta sayısını bugünkünün en az 3-4 katına çıkarmamız gerekmektedir. 'Haydi, Viral Hepatitli Hasta Kalmasın. Herkes Test Yaptırsın ve Hepatitli Olanlar Tedavi Olsun' vurgusuyla yaptığımız etkinliklerde amaç viral hepatitli ancak hastalığından habersiz on binlere, yüz binlere ulaşarak ve onların tedavisi ile ciddi hastalık ve ölümlere engel olmak, aynı zamanda diğer insanlara bulaşmasını önleyerek toplumda viral hepatit infeksiyonunu kontrol altına almaktır yani eliminasyon hedeflerine ulaşmaktır."
 

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Son Güncelleme: 25.07.2018 19:10
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