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Henüz 20 yaşında… Lotodan inanılmaz bir servet kazandı!

Henüz 20 yaşında… Lotodan inanılmaz bir servet kazandı!

15 Ocak 2018 Pazartesi 21:11
Henüz 20 yaşında… Lotodan inanılmaz bir servet kazandı!
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ABD'de Shane Missler isimli bir genç, şans oyunu olan Mega Millions'dan 450 milyon dolar kazandı. Missler'in kazandığı ikramiye, Mega Millions'un 21 yıllık tarihi boyunca en büyük dördüncü ikramiye ve tek kişi tarafından kazanılan ikinci büyük ikramiye oldu.

Lotoda şansını denemek isteyen 20 yaşındaki Shane Missler, oynadığı şans oyununda 5 rakamı doğru bilmeyi başardı. Genç yaşında bir anda zengin olan talihli, ilk etapta kazandığı ikramiyenin 282 milyon dolarını alacak. Geçen yıl Florida'ya taşınan Missler, liseyi bitirdikten sonra pek çok işte çalıştı ve en son girdiği işten de geçen hafta ayrıldı.

Haberi alır almaz sosyal medya hesabından kazananın kendisi olduğunu duyuran Missler, duyduğu şaşkınlığı ve mutluluğu dile getirdi. Babası ve bir avukat eşliğinde Tallahassee kentindeki piyango merkezine giden genç talihli, biletini onaylatarak yetkililere teslim etti. Missler yaptığı açıklamada “Ben daha 20 yaşındayım. Bu parayı hayallerimi gerçekleştirmek, aileme yardım etmek ve insanlık için iyi şeyler yapmak için kullanacağım” dedi.

PARA YÖNETİMİ DERSİ ALACAK

Büyük hedefleri olduğunu belirten Missler, “Henüz çok genç olsam da para yönetimi konusunda ders alacağım. Ailemle ilgilenmek, güzel vakit geçirmek ve maddi başarı sağlayabilmek için kendime bir yol çizerek geleceğe miras bırakacağım” diyerek parayı yararlı işlerde kullanarak değerlendireceğini ifade etti. Shane Missler'in kazandığı ikramiye, Mega Millions'ın 21 yıllık tarihi boyunca en büyük dördüncü ikramiye ve tek kişi tarafından kazanılan ikinci büyük ikramiye oldu.

Son Güncelleme: 15.01.2018 22:16
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