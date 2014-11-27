Hemşirenin Damarına Süt ve Kahve Enjekte Ettiği Hasta Öldü

Rio de Janeiro kliniğinde 23 yaşındaki hemşire Regiane Moreira Telles, 80 yaşındaki hasta Pires Riberio'nın damarına öldürücü dozda kahve ve süt enjekte etti.











Rio De Janeiro kliniğinde şaşırtıcı bir ölüm gerçekleşti. 23 yaşındaki hemşire Regiane Moreira Telles, 80 yaşındaki hastanın damarlarına serum yerine kahve ve süt enjekte ederek ölümüne sebep oldu.









DAMARINA KAHVE VE SÜT ENJEKTE ETTİ



Klinikte çalışmaya başlayalı 3 gün olan hemşire Telles, hastanın serumuna kahve ve süt enjekte etti. Hasta birkaç saat sonra öldü.











23 yaşındaki hemşire Rejane Moreira Telles yaptığı televizyon röportajında hatasını "herkesin kafası karışabilir" diyerek savundu. Hemşire işe başlamadan önce yeterli eğitimi almadığını ve kahve ile serum yan yana olduğu için karıştırdığını söyledi.



"ANNEMİN DAMARLARINA YARIM BARDAK SÜT KOYDU"



Ölen Ribeiro'nun kızı Loreni Ribeiro da olaya tanık olduğunu şu sözleriyle doğruladı; "Annem rahatsızlanınca bu gencin annemin damarlarına yarım bardak kadar süt koyduğunu gördüm."



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Telles, 2 hemşire daha ve bir öğrenci hakkında olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Serum kanalıyla vücuda enjekte edilen kahve Ribeiro'nun kalbine ve ciğerlerine gitmiş.