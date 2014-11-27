Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Hemşirenin Damarına Süt ve Kahve Enjekte Ettiği Hasta Öldü

23 yaşındaki hemşire

Hemşirenin Damarına Süt ve Kahve Enjekte Ettiği Hasta Öldü

23 yaşındaki hemşire

27 Kasım 2014 Perşembe 23:06
Hemşirenin Damarına Süt ve Kahve Enjekte Ettiği Hasta Öldü
banner238

Hemşirenin Damarına Süt ve Kahve Enjekte Ettiği Hasta Öldü
Rio de Janeiro kliniğinde 23 yaşındaki hemşire Regiane Moreira Telles, 80 yaşındaki hasta Pires Riberio'nın damarına öldürücü dozda kahve ve süt enjekte etti.





Rio De Janeiro kliniğinde şaşırtıcı bir ölüm gerçekleşti. 23 yaşındaki hemşire Regiane Moreira Telles, 80 yaşındaki hastanın damarlarına serum yerine kahve ve süt enjekte ederek ölümüne sebep oldu.




DAMARINA KAHVE VE SÜT ENJEKTE ETTİ

Klinikte çalışmaya başlayalı 3 gün olan hemşire Telles, hastanın serumuna kahve ve süt enjekte etti. Hasta birkaç saat sonra öldü.





23 yaşındaki hemşire Rejane Moreira Telles yaptığı televizyon röportajında hatasını "herkesin kafası karışabilir" diyerek savundu. Hemşire işe başlamadan önce yeterli eğitimi almadığını ve kahve ile serum yan yana olduğu için karıştırdığını söyledi.

"ANNEMİN DAMARLARINA YARIM BARDAK SÜT KOYDU"

Ölen Ribeiro'nun kızı Loreni Ribeiro da olaya tanık olduğunu şu sözleriyle doğruladı; "Annem rahatsızlanınca bu gencin annemin damarlarına yarım bardak kadar süt koyduğunu gördüm."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Telles, 2 hemşire daha ve bir öğrenci hakkında olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Serum kanalıyla vücuda enjekte edilen kahve Ribeiro'nun kalbine ve ciğerlerine gitmiş. 

Son Güncelleme: 27.11.2014 23:09
Anahtar Kelimeler:
80 Yaşındaki Hasta Pires Riberionın Damarına öldürücü Dozda Kahve Ve Süt Enjekte Etti.Rio De Janeiro Kliniğinde 23 Yaşındaki Hemşire Regiane Moreira TellesHemşirenin Damarına Süt Ve Kahve Enjekte Ettiği Hasta Öldü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim