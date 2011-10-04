Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Hemşire darbedildi.2 kişi tutuklandı.

Girne Akçiçek Hastanesi Poliklinik Servisi'nde görevli Gülfer Aydar bugün darbedildi.

Hemşire darbedildi.2 kişi tutuklandı.

Girne Akçiçek Hastanesi Poliklinik Servisi'nde görevli Gülfer Aydar bugün darbedildi.

04 Ekim 2011 Salı 12:41
Hemşire darbedildi.2 kişi tutuklandı.
banner238

Girne Akçiçek Hastanesi Poliklinik Servisi ‘nde görevli Gülfer Aydar isimli hemşire bugün görevi başında darbedildi.

TAK muhabirinin edindiği bilgiye göre, saat  08:00 civarında tekerlekli sandalyeyle ve refakatçi arkadaşı Gülnür Doğan ile birlikte Akçiçek Hastanesi’ne giden Tamay Fidan, Türkiye’ye gideceği gerekçesiyle 

ayağındaki aterin  çıkartılmasını istedi. Görevli Hemşire Gülfer Aydar’ın “doktor izni gerekir, olmadan çıkartamam” demesi üzerine sinirlenen hastanın refakatçisi Doğan, elindeki çantayla hemşirenin

yüzüne vurdu.

Olayın polise yansıması üzerine 2 kişi gözaltına alınırken, hemşirenin örgütlü olduğu Kamu-Sen’in Başkanı Mehmet Özkardaş  da beraberindeki heyetle hastaneye giderek olayı kınadı.

Özkardaş  burada basına yaptığı açıklamada, Akçiçek Hastanesi’nde görevli  bir hemşirenin görevi başında darbedilmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek, hemşire ile sendikanın şikayetçi olduğunu

kaydetti.

Özkardaş, “Hastanemizde görevli doktor, hemşire ve  sağlık görevlilerimizin darbedilmesi alışkanlık haline geldi.  Bakanlık ile yetkili organları göreve davet ediyoruz. Artık sorumluların bir şeyler yapması

lazım” diye ekledi.

Son Güncelleme: 04.10.2011 12:41
Anahtar Kelimeler:
HemşireDarpHastahane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim