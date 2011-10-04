Hemşire darbedildi.2 kişi tutuklandı.

Girne Akçiçek Hastanesi Poliklinik Servisi ‘nde görevli Gülfer Aydar isimli hemşire bugün görevi başında darbedildi.

TAK muhabirinin edindiği bilgiye göre, saat 08:00 civarında tekerlekli sandalyeyle ve refakatçi arkadaşı Gülnür Doğan ile birlikte Akçiçek Hastanesi’ne giden Tamay Fidan, Türkiye’ye gideceği gerekçesiyle

ayağındaki aterin çıkartılmasını istedi. Görevli Hemşire Gülfer Aydar’ın “doktor izni gerekir, olmadan çıkartamam” demesi üzerine sinirlenen hastanın refakatçisi Doğan, elindeki çantayla hemşirenin

yüzüne vurdu.

Olayın polise yansıması üzerine 2 kişi gözaltına alınırken, hemşirenin örgütlü olduğu Kamu-Sen’in Başkanı Mehmet Özkardaş da beraberindeki heyetle hastaneye giderek olayı kınadı.

Özkardaş burada basına yaptığı açıklamada, Akçiçek Hastanesi’nde görevli bir hemşirenin görevi başında darbedilmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek, hemşire ile sendikanın şikayetçi olduğunu

kaydetti.

Özkardaş, “Hastanemizde görevli doktor, hemşire ve sağlık görevlilerimizin darbedilmesi alışkanlık haline geldi. Bakanlık ile yetkili organları göreve davet ediyoruz. Artık sorumluların bir şeyler yapması

lazım” diye ekledi.