Heiko Mass, Koalisyon Ortakları Arasında Yaşanan Sığınmacı Anlaşmazlığının Almanya'ya Zarar verdiğini Söyledi

Almanya Dışişleri Bakanı HeikoMass, koalisyon ortakları arasında yaşanan sığınmacı anlaşmazlığının Almanya'ya zarar verdiğini söyledi.

Maas, Bulgar mevkidaşıEkaterinaZaharieva ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında, hükümette yaşanan sığınmacı anlaşmazlığına değinerek, ''Bu tartışmanın yürütülmesinin şu anda Almanya'nın imajına zarar verdiğini ve hepsinden önemlisi hükümete zarar verdiğini düşünüyorum.'' dedi.

Dışişleri Bakanı Maas, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Hristan Sosyal Birlik Partisi (CSU) arasında yaşanan sığınmacı anlaşmazlığının sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Sığınmacı konusunda AB zirvesinden çıkan sonuçlar nedeniyle Başbakan Merkel'e destek veren Maas, ''Herkes orada bir araya geldi. Sadece Avrupai çözümlerinin olabileceğini biliyoruz, ulusal çözümler çözüm değildir." diye konuştu.

Maas ayrıca göç konusunda adım adım ilerlemenin doğru yol olduğuna inandıklarını söyledi.

MERKEL-SEEHOFER ARASINDA YAŞANAN KRİZ

CSU Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, başka bir AB ülkesinde önceden kayıt altına alınan, Almanya'da daha önce iltica talebi reddedilen veya belgeleri olmayan sığınmacıların ülke sınırlarından geri çevrilmesini talep ediyor. Başbakan Angela Merkel ise konuyu AB düzeyinde çözmek istiyor.

