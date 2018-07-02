banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96924
ALTIN
184.989
DOLAR
4.6159
STERLİN
6.0322
EURO
5.3683
Lefkoşa Güzelyurt Anayolunda Arabada Uyuşturucu!
Son Dakika
İKİ KİŞİ YARI BAYGIN BULUNDU!
Son Bir Haftada Trafikteki Bilanço: 58 Kaza,12 Yaralı…
Son Bir Haftada Trafikteki Bilanço:...
Trafikte Son Bir Haftada 619 Suç İşlendi!
Son Dakika
Trafikte Son Bir Haftada 619...
Hava Sıcaklığı 41 Dereceye Kadar Çıkacak!
Hava Sıcaklığı 41 Dereceye Kadar...
banner282

Heiko Mass, Koalisyon Ortakları Arasında Yaşanan Sığınmacı Anlaşmazlığının Almanya'ya Zarar verdiğini Söyledi

Almanya Dışişleri Bakanı HeikoMass, koalisyon ortakları arasında yaşanan sığınmacı anlaşmazlığının Almanya'ya zarar verdiğini söyledi.

Heiko Mass, Koalisyon Ortakları Arasında Yaşanan Sığınmacı Anlaşmazlığının Almanya'ya Zarar verdiğini Söyledi

Almanya Dışişleri Bakanı HeikoMass, koalisyon ortakları arasında yaşanan sığınmacı anlaşmazlığının Almanya'ya zarar verdiğini söyledi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:03
Heiko Mass, Koalisyon Ortakları Arasında Yaşanan Sığınmacı Anlaşmazlığının Almanya'ya Zarar verdiğini Söyledi

Almanya Dışişleri Bakanı HeikoMass, koalisyon ortakları arasında yaşanan sığınmacı anlaşmazlığının Almanya'ya zarar verdiğini söyledi.
Maas, Bulgar mevkidaşıEkaterinaZaharieva ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında, hükümette yaşanan sığınmacı anlaşmazlığına değinerek, ''Bu tartışmanın yürütülmesinin şu anda Almanya'nın imajına zarar verdiğini ve hepsinden önemlisi hükümete zarar verdiğini düşünüyorum.'' dedi.
Dışişleri Bakanı Maas, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Hristan Sosyal Birlik Partisi (CSU) arasında yaşanan sığınmacı anlaşmazlığının sona erdirilmesi çağrısında bulundu.
Sığınmacı konusunda AB zirvesinden çıkan sonuçlar nedeniyle Başbakan Merkel'e destek veren Maas, ''Herkes orada bir araya geldi. Sadece Avrupai çözümlerinin olabileceğini biliyoruz, ulusal çözümler çözüm değildir." diye konuştu.
Maas ayrıca göç konusunda adım adım ilerlemenin doğru yol olduğuna inandıklarını söyledi.
MERKEL-SEEHOFER ARASINDA YAŞANAN KRİZ
CSU Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, başka bir AB ülkesinde önceden kayıt altına alınan, Almanya'da daha önce iltica talebi reddedilen veya belgeleri olmayan sığınmacıların ülke sınırlarından geri çevrilmesini talep ediyor. Başbakan Angela Merkel ise konuyu AB düzeyinde çözmek istiyor.
 

banner288
Son Güncelleme: 02.07.2018 15:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB’dan ABD’ye Ticari Misilleme Uyarısı!
AB’dan ABD’ye Ticari Misilleme Uyarısı!
Trump Bir Yandan Yüksek Petrol Fiyatlarını Eleştiriyor, Diğer Yandan Amerikan Petrol Endüstrisi Yüksek Fiyatlara İhtiyaç Duyuyor
Trump Bir Yandan Yüksek Petrol Fiyatlarını Eleştiriyor, Diğer Yandan Amerikan Petrol Endüstrisi Yüksek Fiyatlara İhtiyaç Duyuyor
İsveç, BMGK Dönem Başkanlığını Devraldı!
İsveç, BMGK Dönem Başkanlığını Devraldı!
İsrail Askerleri 11 Filistinliyi Gözaltına Aldı
İsrail Askerleri 11 Filistinliyi Gözaltına Aldı
Meksika'nın Yeni Devlet Başkanından Uzlaşın Çağrısı
Meksika'nın Yeni Devlet Başkanından Uzlaşın Çağrısı
Yemen'de 4 yıl aradan sonra verilen ilk idam hükmü infaz edildi
Yemen'de 4 yıl aradan sonra verilen ilk idam hükmü infaz edildi
Meksika'nın yeni devlet başkanı Obrador
Meksika'nın yeni devlet başkanı Obrador
İsviçre hükümeti İtalya ve Yunanistan’dan artık sığınmacı kabul etmeyeceğini bildirdi…
İsviçre hükümeti İtalya ve Yunanistan’dan artık sığınmacı kabul etmeyeceğini bildirdi…
Hindistan'da söylentiler nedeniyle 5 kişi daha linç edildi
Hindistan'da söylentiler nedeniyle 5 kişi daha linç edildi
Hava kirliliğiyle diyabet arasında bağlantı olduğu tespit edildi
Hava kirliliğiyle diyabet arasında bağlantı olduğu tespit edildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim