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Heidi Klum'dan çırılçıplak paylaşım

Amerika Atlantic City'de bulunan bir otelin ev sahipliği yaptığı partiye katılan Heidi Klum, enerjik ve rahat tavırlarıyla dikkati çekti.

Heidi Klum'dan çırılçıplak paylaşım

Amerika Atlantic City'de bulunan bir otelin ev sahipliği yaptığı partiye katılan Heidi Klum, enerjik ve rahat tavırlarıyla dikkati çekti.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 21:12
Heidi Klum'dan çırılçıplak paylaşım

Heidi Klum'dan çırılçıplak paylaşım

Amerika Atlantic City'de bulunan bir otelin ev sahipliği yaptığı partiye katılan Heidi Klum, enerjik ve rahat tavırlarıyla dikkati çekti.

Otelin havuz başı partisinde DJ’lik yapan Heidi Klum, asıl sürprizi instagram'ın hikaye bölümü üzerinden takipçilerine yaptı.

Cesur paylaşımlarıyla dikkati çeken 45 yaşındaki manken, bu defa otel odasının penceresinin önüne çırılçıplak şekilde geçerek poz verdi.

Göğüslerini elleriyle kapatan Klum, parmak uçlarında durarak verdiği bu pozla ilerleyen yaşına rağmen ne kadar çekici olduğunu gösterdi.

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