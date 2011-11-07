Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Sendikal Platform ve sivil toplum örgütlerinin, muhalefetin de desteğiyle müşterek eylemler düzenlediğinin unutulmaması gerektiğini söyleyerek,

“Sendikalar müşterek eylemlerde slogan ve pankartlara özen göstermelidir. Hedef dışı slogan ve pankartlar halk desteğinin açıkça ortaya çıkmasının önünde engel oluyor” dedi.

Serdar Denktaş, DP Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, hükümete yönelik eylemlerde kitleleri istismar eden sendikalar ve sivil toplum örgütleri bulunduğunu savunarak, “İlgili sendika ve sivil toplum örgütleri başarısız bir hükümetin iş başında kalmaya devam etmesini istemiyorlarsa bu konuda daha hassas davranmak durumunda olduğunu anlamalıdırlar” ifadelerini kullandı.

Denktaş, “Son zamanlarda hükümetin yasallaştırmaya çalıştığı bir çok tasarıya yönelik toplumsal tepki ve bu tepkiye bağlı olarak mecliste verilen karşıt mücadele dikkat çekici bir hal almıştır. Geleceğimizi ilgilendiren konularda farkındalık yaratarak toplumsal desteğin kazanılması, atılacak yanlış adımların engellenebilmesi açısından önemlidir” diyerek, sendikaların ve sivil toplum örgütlerinin hedefe kilitlenerek hareket etmesinin önemine değindi.

“HEDEF DIŞI SLOGAN VE PANKARTLAR...”

Serdar Denktaş, gerek Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun, sendikaların tepki göstererek grev ve miting yapmasına neden olan yasa tasarılarını görüşmek üzere son olağanüstü toplantısında muhalefetin direnişi, gerekse sendikal platform eyleminde hedef dışı slogan ve pankartların halk desteğinin açıkça ortaya çıkmasının önünde bir kez daha engel olduğunu savunup bunun kendilerini üzdüğünü belirtti.

“EYLEMDE HEDEF VE SLOGANLAR ÇELİŞKİLİ...”

Sendikal Platformun 31 Ekim Pazartesi günü, gündemdeki tasarı maddelerinin engellenmesine yönelik gerçekleştirdiği eylemde Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na yönelik; “Çözmeden gelme” çağrısının da anlamsız olduğunu ifade eden Serdar Denktaş; “bu tür pankart ve sloganlar hem içerik acısından, hem de hedef acısından son derece yanlıştır” dedi. Denktaş konuyla ilgili açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanına ‘Çözümü yap ve gel’ çağrısı yapılmaktadır. Cumhurbaşkanı bu çağrıya uygun hareket ederse AB normları uygulamaya girecektir. Emeklilik yaşı 65’e, sosyal sigortalar primleri neredeyse iki misline yükselecektir. Oysa bu sloganı atanlar Meclise gerek olmadığını söyleyerek hükümet tarafından geçirilmeye çalışılan emekli yaşını ve sigorta primlerini yükseltme girişimlerine de karşı çıkmaktadır. Bu büyük bir çelişkidir.

Yine aynı şekilde muhalefetin Meclis’te gösterdiği direnişe destek vermek istediğini söyleyen bir sendika; ‘Ankara elini yakamızdan çek’ pankartı ile meclis önünde toplanmaya çalışmıştır. Halkımız içerisinde Meclisteki muhalefet direnişine destek vermek isteyen bir çok kesim o pankart nedeniyle oraya gelmekten geri durmuştur.

Bu durumda, sendikaların, sivil toplum örgütlerinin ve muhalefetteki siyasi partilerin hedefe kilitlenerek hareket etmesinin önemi bir kez daha öne çıkmaktadır.”

“HİÇBİR MUHALEFET GİRİŞİMİ TOPLUMSAL DESTEK OLMAKSIZIN BAŞARIYA ULAŞAMAZ...”

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, sendika ve sivil toplum örgütlerine hitap ederek hiçbir muhalefet girişiminin toplumsal destek olmaksızın başarıya ulaşamayacağını kaydetti.

Denktaş “İlgili sendika ve sivil toplum örgütleri başarısız bir hükümetin iş başında kalmaya devam etmesini istemiyorlarsa bu konuda daha hassas davranmak durumunda olduğunu anlamalıdır” dedi.

“SENDİKALAR MÜŞTEREK EYLEMLERDE SLOGAN VE PANKARTLARA ÖZEN GÖSTERMELİDİR”

Serdar Denktaş, açıklamasının sonunda Sendikal Platform ve sivil toplum örgütlerine çağrıda bulunarak “Her türlü görüşe saygı duymakla birlikte, farklı düşüncelerin birlikte mücadele etme istenci adına, bu tür pankart ve sloganların müşterek eylemlerde kullanılmamasına özen gösterilmelidir” dedi.