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HDP’li eski milletvekili Yunanistan’da gözaltında

Hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunan eski HDP milletvekili Leyla Birlik'in Yunanistan'a kaçtığı ve bir polis merkezinde gözaltında tutulduğu öğrenildi.

HDP’li eski milletvekili Yunanistan’da gözaltında

Hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunan eski HDP milletvekili Leyla Birlik'in Yunanistan'a kaçtığı ve bir polis merkezinde gözaltında tutulduğu öğrenildi.

24 Ağustos 2018 Cuma 15:57
HDP’li eski milletvekili Yunanistan’da gözaltında

Hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunan eski HDP milletvekili Leyla Birlik'in Yunanistan'a kaçtığı ve bir polis merkezinde gözaltında tutulduğu öğrenildi.

İllegal yollardan Yunanistan'a giden eski HDP milletvekili Leyla Birlik, Dedeağaç polis merkezinde gözaltında tutuluyor.

Buradan geri gönderme merkezine yollanması beklenen Birlik'in, sığınma talebinde bulunabileceği ileri sürülüyor.

25 ve 26. dönemde HDP Şırnak Miletvekili olan Birlik hakkında terör örgütü üyeliği, propagandası, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından davalar bulunuyor. 

Birlik 4 Ekim 2016'da tutuklanmış, 4 Ocak 2017'de hakkında yurtdışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

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