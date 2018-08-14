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Hazar Denizi huzurlu bir denize dönüştü"

Ukraynalı kitle iletişim araçları, Kazakistan'da Hazar kıyıdaşları arasındaki zirve hakkında yazdı.

Hazar Denizi huzurlu bir denize dönüştü"

Ukraynalı kitle iletişim araçları, Kazakistan'da Hazar kıyıdaşları arasındaki zirve hakkında yazdı.

14 Ağustos 2018 Salı 00:13
Hazar Denizi huzurlu bir denize dönüştü"



Ukraynalı kitle iletişim araçları, Kazakistan'da Hazar kıyıdaşları arasındaki zirve hakkında yazdı.
Telgraf raporları, Ukrayna medyasında zirvede imzalanan kongreyi "tarihi bir anlaşma" olarak niteledi.
"Kazakistan, Rusya, İran, Azerbaycan ve Türkmenistan Hazar Denizi'nin yasal statüsü konusunda anlaştılar. Kazakistan'ın Hazar'ın kıyısında bulunan Aktau kentinde düzenlenen zirvede Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov katıldı.
Böylelikle, 1996'dan beri tartışmaların ortadan kaldırılması konusundaki gergin tartışmalar, büyük zorlukların ardından büyük hatıralarla sona ermiştir.

Hazar Denizi'nin enerji kaynaklarının daha fazla kullanılmasını ve yüzeyin ortak kullanımını öngören anlaşma, Hazar Denizi'ndeki sınır ötesi devletlerin askeri faaliyetlerini de sınırlandırdı. Hazar Denizi'ni huzurlu bir deniz durumuna getirdi. ”
Ukraynalı kaynaklar hatırlatır, şimdiye dek Hazar'ın statüsünün belirlenmesi ile ilgili SSCB döneminden bu yana taraflar arasında 50'den fazla görüşme yapıldı: "Her biri tartışmalı meqamlarla akılda kalan ve gergin mecrada yapılan görüşmeler nihayet sona erdi".

HABER EMİN YAPAR

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