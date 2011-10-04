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Hayvancıların eylemi.

Hayvancıların dün yapmış oldukları eylem hükümetle anlaşma sağlandıktan sonra sona erdi.

Hayvancıların eylemi.

Hayvancıların dün yapmış oldukları eylem hükümetle anlaşma sağlandıktan sonra sona erdi.

04 Ekim 2011 Salı 10:06
Hayvancıların eylemi.
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Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, dün başlattıkları eylemi, hükümetle, çiğ süte ve küçükbaş hayvanlara verilecek destek ile süt paralarının düzenli

ödenmesi konusunda bazı yakınlaşmalar ve anlaşmalar sağladıkları için kaldırdıklarını bildirdi.

Naimoğulları, hükümetten, bu yakınlaşma kararlarını yarın yapılacak Bakanlar Kurulu’ndan karar olarak geçirilmesini istediklerini, bu kararlar geçmezse daha güçlü, sert ve büyük eylemler yapacaklarını

söyledi.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, TAK muhabirine yaptığı açıklamada, dün Lefkoşa’da yaptıkları ve gece de Meclis önünde araçlarla sürdürmeyi planladıkları eylemde, “sert tedbirler aldığını” ileri

sürdüğü polis ile karşı karşıya kalmamak için araçları kaldırdıklarını bildirdi.

Naimoğulları, polisin dün akşamki eylemde bazı arkadaşlarını tutuklamaya başlaması ve araçları çekicilerle çekmesiyle gerginlik yaşanmasının önüne geçmek, ayrıca hükümet ile çiğ süte ve küçükbaş

hayvanlara destek konusunda bazı yakınlaşmalar ve anlaşmalar sağladıkları için eylemi kaldırdıklarını ifade etti.

Polisin dün akşam çok değişken tavırlar sergilediğini, ilk önce araçları kenara çekin dediğini, sonra kaldırın dediğini savunan Naimoğulları, daha sonra da bazı arkadaşlarını tutuklamaya başladığını,

araçları çekicilerle ve kendileri çekerek toplamaya başladığını öne sürdü.

Bunun üzerine gerginlik yaşamamak için araçları kaldırdıklarını, polise çekilen araçlar ile arkadaşlarının da alınmasıyla eylemi kaldırdıklarını ifade eden Naimoğulları, hükümetten gelen teklifler sonrası da

eylemi haftaya kadar sonlandırdıklarını ve çiğ süte yapılan 8 kuruşluk artış ve küçükbaşa yapılan 14-16-18 TL’lik destek teklifi ile süt paralarının düzenli ödenmesi teklifini üyeleriyle değerlendireceklerini

söyledi.

Naimoğulları, bu kararların Bakanlar Kurulu’ndan geçirilmesini istediklerini, yarın yapılacak toplantıda da geçirilmesini bekleyeceklerini ifade ederek, kararlar geçmezse daha güçlü, sert ve büyük eylemler

yapacaklarını kaydetti.

Son Güncelleme: 04.10.2011 10:06
Anahtar Kelimeler:
LefkoşaEylemHayvancılarMustafa Naimoğulları
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