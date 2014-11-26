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Hayvan Hakları İçin Yeni Genelge

Norveç Sağlık Bakanlığı hayvan hakları konusunda yeni bir genelge yayınladı

Hayvan Hakları İçin Yeni Genelge

Norveç Sağlık Bakanlığı hayvan hakları konusunda yeni bir genelge yayınladı

26 Kasım 2014 Çarşamba 08:33
Hayvan Hakları İçin Yeni Genelge
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Norveç'te hayvan hakları için yeni genelge
Norveç Sağlık Bakanlığı hayvan hakları konusunda yeni bir genelge yayınladı


Yayınlanan genelgedeki kurallara göre köpek sahipleri köpeklerini günde en az 3 kez gezdirecek, kedi sahipleri kedilerini ensesinden tutarak kaldıramayacak. Ev hayvanı besleyenlerin daha iyi kontrol ve denetimi Gıda Maddeleri ve Hayvan Sağlığı Kontrol Dairesi tarafından sağlanacak. Kurallara uymayanlara para cezaları verilecek ve haklarında dava açılabilecek.

Gıda Maddeleri ve Hayvan Sağlığı Kontrol Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Ole Fjetland, "Norveç olarak hayvan haklarını en iyi şekilde koruyan ülke olmak istiyoruz" dedi. Ole Fjetland, kurallara uymayan hayvan sahiplerinin para cezası alabileceklerini haklarında suç duyurusunda bulunulması durumunda da dava açılabileceğini söyledi. Genelgede yer alan kurallardan bazıları şöyle:

"Kediler vurulmayacak, dövülmeyecek, ensesinden, derisinden veya kuyruğundan tutulmayacak, evde yalnız bırakılıp seyahate çıkılmayacak. Köpeklerin çok küçük alanlarda bulunması önlenecek. Bulunduğu yer köpeğin kendi büyüklüğünden daha büyük, ayağa kalkıp yatabilecek, dolaşabilecek büyüklükte olacak. Her zaman içinde su dolu bir kabı olacak, günde en az üç kez gezdirilecek."
 

Son Güncelleme: 26.11.2014 08:35
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