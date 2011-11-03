HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

VAN'DA TOKİ TARAFINDAN YAPILAN KONUTLARDA HASAR MEYDANA GELMEDİĞİNİN TESPİT EDİLDİĞİNİN AÇIKLANMASINDAN SONRA ERCİŞ İLÇE MERKEZİNDEKİ TOKİ KONUTLARINDA YAŞAYAN DEPREMZEDELERİN ÇOĞU EVLERİNİN YANINA KURDUKLARI ÇADIRLARI BOŞALTARAK EVLERİNE TAŞINDI

Van'ın Erciş ilçesindeki TOKİ konutlarında yaşayan depremzedelerin çoğu, evlerinin yanına kurdukları çadırları boşaltarak evlerine taşındı.

Van'da meydana gelen deprem sonrasında yapılan incelemelerde, TOKİ tarafından gerçekleştirilen uygulamaların hiçbirinde herhangi bir hasar meydana gelmediğinin tespit edildiğinin açıklanmasından sonra Erciş ilçe merkezindeki TOKİ konutlarında yaşayan depremzedelerin çoğu, depremden sonra evlerinin yanına kurdukları çadırları boşalttı.

Depreme evlerinde yakalandıklarını belirten 70 yaşındaki depremzede Ayşe Yılmaz, evlerinde herhangi bir hasar olmadığını söyledi.

Yılmaz, ''Erciş'in Vanyolu Caddesi'nde ve köylerdeki evlerin çoğu yıkıldı, insanlar öldü. Bizim yaşadığımız TOKİ konutlarında herhangi bir hasar ve can kaybı yaşanmadı. Bu yüzden evlerimizi yapan TOKİ yetkililerine minnettarız'' dedi.

TOKİ'den yapılan açıklamanın ardından yakınlarıyla birlikte evine taşınan 69 yaşındaki Miyeser Demirel ise ilk depremin ardından yaşanan artçılardan korktukları için çadıra taşındıklarını belirterek, ''Evlerimizde hasar olmadığı açıklanınca evimize taşınmaya karar verdik. Sık sık yaşanan artçılardan korksak da evimizde kalmaya kararlıyız'' diye konuştu.

Depremden sonra Türk Kızılayından aldıkları çadırlarda 1 hafta kaldıklarını kaydeden depremzede Semra Altun, depremden 1 hafta sonra evlerine taşındıklarını ifade etti.

Altun, ''Eve girer girmez ilk işim çocuklarıma sıcak yemek yapmak ve çay hazırlamak oldu. Artçı depremlerden çocuklarımız ilk günlerde korktular. Şimdi ise alıştık'' dedi.

TOKİ tarafından yaptırılan konutlarda yaşayan ailelerin çocuklarının ise evlerinin önündeki parklarda oyun oynadıkları gözlendi.

Deprem sonrasında TOKİ Başkanı Ahmet Haluk Karabel başkanlığındaki teknik personelin bölgeye intikal ettiği ve yapılan incelemelerde, TOKİ tarafından gerçekleştirilen uygulamaların hiçbirinde herhangi bir hasar meydana gelmediği tespit edildiği bildirildi.

Evlerinde hasar olmamasına rağmen artçı depremlerden korktukları için evlerinin yanına kurdukları çadırlarda yaşayan depremzedeler, ''Yaşadığımız çadırlara 'korku çadırı' diyoruz, artçı depremler bitince evimize taşınacağız'' dedi.

Hayatın normale dönmesinin en güzel göstergesi olan depremzede çocuklar ise yıkılan evlerinin yanı başındaki toprak sahalarda futbol oynuyor.

3 GÜNDE 200 MEVLANA EVİ KURDULAR

Türk Kızılayı tarafından 40 kamyonla Erciş'e gönderilen 400 Mevlana evininin kurulması çalışması, Türk Kızılayı çalışanları ve Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen 10. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında görevli askerler tarafından aralıksız sürdürülüyor.

Erciş'in Yenişehir Mahallesi'ne kurulan 4 kişilik Mevlana evlerinden 3 günde 200 adet kurulduğu öğrenildi. Evlerde 2 ranza, katalitik soba, tabure, battaniye ve yatak bulunuyor. Türk Kızılayı tarafından oluşturulacak mahallede duş ve tuvalet konteynerleri de bulunacak. Evlerin 10 dakikada kurulabildiği belirtildi.

Bu arada, Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliğince bölgeye gönderilen psikolog, psikiyatr ve sosyal hizmet uzmanı sayısının 30'a ulaştığı açıklandı. Depremzedelere destek amacıyla bölgeye gelen uzmanların Türk Kızılayı tarafından tahsis edilen çadırlarda görev yapacağı bildirildi.