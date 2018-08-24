Hayaletle aşk yaşadığını iddia eden kadından ilginç istek

Amethyst Realm adlı ‘Spritüel rehberlik öğretmeni’ İngiliz ITV kanalında bir hayaletle ‘romantik ilişki’ yaşadığını söyledi. Avusturalya’da tanıştıktan sonra ‘büyük bir aşk yaşamaya başladıklarını hatta beraber Mile High Clup’a üye olduklarını söyleyen Amthyst, “Onu erkek olarak tanımlıyorum. Çünkü böylesi daha kolay. Son derece kadim, bilge ve kibar biri. Uzun süredir dünyamızda olduğunu söyleyebilirim.”

Erkek arkadaşıyla olan ilişkisini ‘onu görmek yerine hissediyorum. Duygusal, ruhani bir varlığa sahip’ sözleriyle tarif eden Amethyst, ilişkisinin dünyevi ilişkilerden daha derin ve anlamlı olduğunu belirterek muhabbet etmeye gerek duymadıklarını belirtti.

“HAYALET BEBEK TAŞIYORSUNUZ”

Çocuk sahibi olmak isteyen Amethyst bir süredir hayalet hamilelikleri üzerine araştırma yaptığını belirterek “Hayalet hamileliğinin gerçek bir hamilelik olduğuna inanıyorum, ancak içinizde bir insan yerine hayalet bebeği taşıyorsunuz” dedi.

Bu açıklamalarının ardından sosyal medyadan çok sayıda kullanıcı Amethyst’in deli olduğunu söyleyerek olayla dalga geçti.