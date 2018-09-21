Hayabusa 2, Ryugu Asteoridine İki Gezginci Araç Gönderdi

Ankara, 21 Eylül 18 (.): Japonya\'nın uzay aracı Hayabusa 2, bir kilometre genişliğindeki Ryugu asteoridine iki gezginci araç gönderdi.

Space.com\'un haberine göre, Gezginci 1A ve Gezginci 1B adı verilen araçların, yer çekimi kuvvetinin zayıf olduğu Ryugu\'nun yüzeyinde sekerek dolaşması; yüzeyin fotoğraflarını çekmesi ve sıcaklığı ölçmesi planlanıyor.

Hayabusa 2\'nin gezgincileri, Ryugu\'ya 55 metre yükseklikten bıraktığı belirtildi.

Gezgincilerin Ryugu\'ya sorunsuz inmeleri halinde Hayabusa 2, bir asteoridin yüzeyine başarıyla robot yerleştiren ilk uzay aracı olacak.

Ryugu\'ya 3,5 yıllık yolculuğun ardından haziran ayında varan Hayabusa 2\'nin çalışmalarını tamamlayarak aldığı numunelerle 2020\'nin sonlarında Dünya\'ya dönmesi öngörülüyor.

Hayabusa 2\'nin ilkel bir tür asteorit olan Ryugu\'dan topladığı numunelerden Güneş Sistemi\'nin oluşumuyla ilgili ipuçlarına ulaşılması bekleniyor.

(AA/TUĞ/ÖK)