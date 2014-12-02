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Hawkıng'ten Yapay Zeka Uyarısı

Yaşamını evrenin gizemini çözmeye adayan ünlü İngiliz astrofizikçi Stephen Hawking, yapay zekânın insanlığın sonunu getirebileceği uyarısında bulundu. Hawking, BBC'ye yaptığı açıklamada, düşünen makineler yapmak için harcanan çabaların insanın varlığına tehdit oluşturduğunu belirtti. Şimdiye kadar geliştirilen ilkel yapay zekâ türlerinin son derece yararlı olduğuna işaret eden Hawking, "Ancak insana yetişebilecek ya da insanın zekâsını geçebilecek bir şey yaratmak, çok ciddi sonuçlara yol açabilir. Yapay zekâ, kendi kendini geliştirmeye devam edebilir ve hatta kendini yeniden biçimlendirebilir. Son derece yavaş bir biyolojik evrimle sınırlı olan insanlar, bu tür bir güçle yarışamaz. Yapay zekâ, yeryüzünde insan ırkının sonunu getirebilir" dedi.

Hawkıng'ten Yapay Zeka Uyarısı

Yaşamını evrenin gizemini çözmeye adayan ünlü İngiliz astrofizikçi Stephen Hawking, yapay zekânın insanlığın sonunu getirebileceği uyarısında bulundu. Hawking, BBC'ye yaptığı açıklamada, düşünen makineler yapmak için harcanan çabaların insanın varlığına tehdit oluşturduğunu belirtti. Şimdiye kadar geliştirilen ilkel yapay zekâ türlerinin son derece yararlı olduğuna işaret eden Hawking, "Ancak insana yetişebilecek ya da insanın zekâsını geçebilecek bir şey yaratmak, çok ciddi sonuçlara yol açabilir. Yapay zekâ, kendi kendini geliştirmeye devam edebilir ve hatta kendini yeniden biçimlendirebilir. Son derece yavaş bir biyolojik evrimle sınırlı olan insanlar, bu tür bir güçle yarışamaz. Yapay zekâ, yeryüzünde insan ırkının sonunu getirebilir" dedi.

02 Aralık 2014 Salı 16:43
Hawkıng'ten Yapay Zeka Uyarısı
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“İNSAN IRKININ SONUNU GETİREBİLİR”

 Yaşamını evrenin gizemini çözmeye adayan ünlü İngiliz astrofizikçi Stephen Hawking, yapay zekânın insanlığın sonunu getirebileceği uyarısında bulundu.

Hawking, BBC'ye yaptığı açıklamada, düşünen makineler yapmak için harcanan çabaların insanın varlığına tehdit oluşturduğunu belirtti.

Şimdiye kadar geliştirilen ilkel yapay zekâ türlerinin son derece yararlı olduğuna işaret eden Hawking, "Ancak insana yetişebilecek ya da insanın zekâsını geçebilecek bir şey yaratmak, çok ciddi sonuçlara yol açabilir. Yapay zekâ, kendi kendini geliştirmeye devam edebilir ve hatta kendini yeniden biçimlendirebilir. Son derece yavaş bir biyolojik evrimle sınırlı olan insanlar, bu tür bir güçle yarışamaz. Yapay zekâ, yeryüzünde insan ırkının sonunu getirebilir" dedi.

Evrenin kökenleri ve kara deliklerle ilgili kitaplarıyla dünya çapında tanınan Hawking, insanların yaptığı bazı işlerin akıllı makinelere devredilmesinin de milyonlarca kişinin işsiz kalmasına yol açarak farklı bir krize yol açabileceğine de işaret etti.

İnternetin tehlikelerine de değinen Hawking, internet şirketlerinin, ifade özgürlüğü ve özel hayatın korunması ilkelerinden ödün vermeden internetin oluşturduğu tehditleri ortadan kaldırmanın bir yolunu bulması gerektiğine dikkati çekti.

Cambridge Üniversitesi'nde öğrenciyken yakalandığı motor nöron hastalığı Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) nedeniyle hareket edemeyen ve konuşamayan Hawking, iletişim kurabilmek için bilgisayar teknolojilerinden yararlanıyor.

Hawking'in "Zamanın Kısa Tarihi" adlı kitabı, dünya genelinde 10 milyondan fazla satmıştı.

ALS, beyin ile omurilikte bulunan ve kasları kontrol eden sinir hücrelerine zarar veriyor. Henüz tedavisi bulunmayan ALS'ye yakalanan hastaların sadece çok küçük bir kısmı, 10 yıldan uzun süre yaşıyor.

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