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Hawaii’de Kilauea Yanardağı Faaliyete Geçti!

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı faaliyete geçti.

Hawaii’de Kilauea Yanardağı Faaliyete Geçti!

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı faaliyete geçti.

04 Mayıs 2018 Cuma 08:01
Hawaii’de Kilauea Yanardağı Faaliyete Geçti!

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı faaliyete geçti.

Yanardağın faaliyete geçmesinde, önceki günlerde Puna bölgesinde meydana gelen ve büyüklüğü 5 ile 2 arasında değişen çok sayıda depremin etkili olduğu sanılıyor. 

Kilauea Yanardağı'nın lav püskürtmesi nedeniyle bölgeden binlerce kişi tahliye edildi.

Evlerini terk etmek zorunda kalanlar, güvenli bölgede oluşturulan iki sığınağa yerleştiriliyor. 

İnsansız hava aracıyla çekilen görüntülerde, bölgedeki bir yolda oluşan çatlaktan lav püskürdüğü ve yakınlardaki ormanlık alandan aktığı görülüyor. 

Çatlaklardan püsküren lavların 46 metre yüksekliğe kadar çıktığı belirlendi. 

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu,  bölgedeki alarm seviyesini en üst düzeye çıkardı.

Turistlere hızla bölgeden ayrılmaları uyarısı yapıldı.

 

Son Güncelleme: 04.05.2018 11:06
Anahtar Kelimeler:
ABDKilaueaYanarDağ
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