Hawaii\'de Turizme Yanardağ Engeli





Pahoa, 15 Mayıs 18 : ABD\'nin Hawaii eyaletinde geçen hafta faaliyete geçen Kilauea Yanardağı\'ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz, ada turizmini olumsuz etkiledi.Adanın Turizm Kurulu yöneticisi Ross Birch, mayıs ile temmuz arasındaki rezervasyon iptallerinin en az 5 milyon dolara mal olduğunu belirtti.Birch, Hawaii\'deki otel rezervasyonları, lav izleme turları, cam tabanlı tekne turları ve yüksek bir yerden aşağıya doğru çelik halatlarla inilen zipline gibi etkinliklerde yüzde 50 düşüş olduğunu kaydetti.Turizm Kurulu yöneticisi Birch, bazı yolcu gemilerinin yanardağdan 129 kilometre uzakta olmasına rağmen adanın batı tarafındaki Kona bölgesindeki limana yaklaşmama kararı aldığını sözlerine ekledi.Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı, devam eden sismik faaliyetler ve patlama ihtimali nedeniyle ziyaretçilere kapalı.BİN 700\'DEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİABD\'nin Hawaii eyaletinde geçen hafta faaliyete geçen Kilauea Yanardağı\'ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden bin 700\'den fazla kişi güvenli yerlere taşındı.Yetkililer, Leilani Estates bölgesinde 26 evin yıkıldığını, 4 yapının lav altında kaldığını açıkladı.LAVLAR 61 METREYE KADAR ÇIKTIYanardağdan 61 metreye kadar püsküren lav, 36 bin metrekarelik alana yayıldı. Lav akışının daha ne kadar süreceği bilinmiyor. Volkanın yerde oluşturduğu çatlaklardan erimiş kaya, zehirli gaz ve buhar çıkmaya devam ediyor.Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Kilauea Yanardağı\'nda 1983 yılından bu yana patlamalar meydana geliyor.(AA/AK/ŞEB)