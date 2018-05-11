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"Hawaıı Valisi, Eyalette Doğal Afet Durumu İlan Edilmesini İstedi"

Hawaii Valisi David Ige, ABD Başkanı Donald Trump'tan adada doğal afet ilan edilmesi talebinde bulundu.

"Hawaıı Valisi, Eyalette Doğal Afet Durumu İlan Edilmesini İstedi"

Hawaii Valisi David Ige, ABD Başkanı Donald Trump'tan adada doğal afet ilan edilmesi talebinde bulundu.

11 Mayıs 2018 Cuma 12:15
"Hawaıı Valisi, Eyalette Doğal Afet Durumu İlan Edilmesini İstedi"

Hawaii Valisi David Ige, ABD Başkanı Donald Trump'tan adada doğal afet ilan edilmesi talebinde bulundu.
Ige, Trump’tan Büyük Ada’da meydana gelen volkanik patlamalar ve devam eden depremler nedeniyle bölgede doğal afet durumu ilan edilmesini talep eden deklarasyonu imzaladı.
ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın faaliyete geçmesinde, Puna bölgesinde meydana gelen ve büyüklüğü 5 ile 2 arasında değişen çok sayıda depremin etkili olduğu tahmin ediliyor.
Yetkililer, yerel yönetimin 3 Mayıs'tan bu yana depremin ve volkanik patlamaların olduğu bölgeleri korumak için 400 bin dolar harcama yaptığını belirtirken, önümüzdeki 30 gün için bölgede güvenliğin sağlanması ve yardım çalışmaları için 2 milyon 900 bin dolara ihtiyaç olduğunu kaydetti.
Kilauea Yanardağı'nın lav püskürtmesi nedeniyle bölgeden binlerce kişi tahliye edildi. 
Evlerini terk etmek zorunda kalanlar, güvenli bölgede oluşturulan iki sığınağa yerleştiriliyor. 
1700'DEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
ABD'nin Hawaii eyaletinde geçen hafta faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden  1700'den fazla kişinin güvenli yerlere taşındığı bildirildi.
Yetkililer, Leilani Estates bölgesinde 26 evin yıkıldığını, 4 yapının lav altında kaldığını açıkladı.
LAVLAR 61 METREYE KADAR ÇIKTI
Yanardağdan püsküren lavın, 61 metreye kadar çıktığı ve 36 bin metrekarelik alana yayıldığı, lav akışının daha ne kadar süreceğinin bilinmediği belirtildi. 
Volkanın yerde oluşturduğu çatlaklardan erimiş kaya, zehirli gaz ve buhar çıktığı da ifade edildi. 
Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar meydana geliyor.
 


Son Güncelleme: 11.05.2018 16:04
Anahtar Kelimeler:
HawaiiValisiDoğalAfet
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