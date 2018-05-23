Hawaii Eyaletindeki Kilauea Yanardağı'ndan Akan Lavlar Jeotermal Elektrik Santraline Ulaştı



SANTRALDEKİ YANICI MADDELER TAHLİYE EDİLDİ



ABD'nin Hawaii eyaletindeki KilaueaYanardağı'ndan akan lavların jeotermal elektrik santraline ulaşması nedeniyle santraldeki yanıcı maddeler tahliye edildi ve kuyular kapatıldı.

KilaueaYanardağı'nın 3 Mayıs'ta faaliyete geçmesinin ardından kapatılan Puna Jeotermal Santrali'ne ulaşan lavlar nedeniyle kuyular işçiler tarafından soğuk suyla doldurularak kapatıldı.



Santraldaki yanıcı maddeler işçiler tarafından başka yere taşındı.Hawaii Sivil Savunma Ajansının açıklamasında, şu an için santralle ilgili herhangi tehlikeli bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.Açıklamada, santraldeki durumun yakından takip edildiği vurgulandı.Hawaii'de mayıs başında faaliyete geçen KilaueaYanardağı'ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden bin 700'den fazla kişi güvenli yerlere taşınmıştı.Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan KilaueaYanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar görülüyor.