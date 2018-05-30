Hawaii'de Lavlar Hızla Yaşam Alanlarına İlerliyor...

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'ndan çıkan lavlar çevreye yayılmayı sürdürüyor. Hızla hareket eden lavlar sebebiyle pek çok bölgede yaşayan vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı.