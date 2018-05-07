Hawaıı'de Faaliyete Geçen Kılauea Yanardağı Nedeniyle 1700 Kişi Tahliye Edildi

ABD'nin Hawaii eyaletinde geçen hafta faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden 1700'den fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Yetkililer, Leilani Estates bölgesinde 26 evin yıkıldığını, 4 yapının lav altında kaldığını ve 1700'ü aşkın kişinin güvenli yerlere taşındığını açıkladı.

Yanardağdan püsküren lavın, 61 metreye kadar çıktığı ve 36 bin metrekarelik alana yayıldığı, lav akışının daha ne kadar süreceğinin bilinmediği belirtildi.

Volkanın yerde oluşturduğu çatlaklardan erimiş kaya, zehirli gaz ve buhar çıktığı da ifade edildi.

Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar meydana geliyor.

